עיבוד שבבי ופתרונות לתחום המדיקל: למה דיוק ייצור הוא תנאי בסיסי?

למה תחום המדיקל מציב דרישות גבוהות כל כך?

תחום המדיקל שונה מתחומים תעשייתיים רבים אחרים משום שהמוצרים בו משפיעים על סביבת טיפול, אבחון, בדיקה או שימוש רפואי. גם כאשר מדובר בחלק מתכת שאינו בא במגע ישיר עם מטופל, הוא יכול להיות חלק ממכשיר רגיש, מערכת מדידה, מנגנון תנועה או ציוד תומך. לכן נדרשת רמת דיוק גבוהה, עקביות בייצור ובקרת איכות קפדנית.

עיבוד שבבי מתאים מאוד לצרכים אלה, משום שהוא מאפשר לייצר חלקים מדויקים לפי שרטוט, לשמור על מידות קריטיות ולבצע התאמות גם בחלקים קטנים ומורכבים.

אילו חלקים מיוצרים בעיבוד שבבי לתחום המדיקל?

בתחום המדיקל ניתן למצוא מגוון רחב של חלקי מתכת שעוברים עיבוד שבבי. אלה יכולים להיות תושבות למכשור, רכיבי אלומיניום למערכות בדיקה, חלקים למנגנוני תנועה, מחברים, בתי חיישנים, חלקים למערכות דימות, מתקנים ייעודיים, כלי עזר וחלקים למכלולים מדויקים.

בחלק מהמקרים מדובר בייצור אב טיפוס עבור מוצר חדש, ובמקרים אחרים בייצור סדרתי של חלקים שכבר עברו בדיקות ואישורים. בכל אחד מהשלבים האלה יש חשיבות גבוהה לדיוק, לחזרתיות וליכולת לספק את אותו חלק באותה איכות לאורך זמן.

בחירת חומר לתחום המדיקל

בחירת חומר הגלם בתחום המדיקל חייבת להתחשב בדרישות המוצר. אלומיניום יכול להתאים כאשר נדרש משקל נמוך ועיבוד נוח. נירוסטה יכולה להתאים כאשר יש צורך בעמידות גבוהה יותר, ניקוי או סביבת עבודה מאתגרת. במקרים אחרים נדרשות סגסוגות מסוימות בהתאם לתפקוד החלק.

הבחירה אינה רק שאלה של חוזק. צריך לבדוק גם משקל, עמידות בפני שחיקה, התאמה לגימור, אפשרות ניקוי, עמידות בסביבה מסוימת והשתלבות עם חלקים אחרים במכשיר.

מה חשוב להגדיר לפני ייצור חלק מדיקל?

כדי לייצר חלקים לתחום המדיקל בצורה נכונה, חשוב להגדיר מראש את הדרישות הטכניות ואת סביבת השימוש. ככל שהמידע ברור יותר, כך ניתן לצמצם סיכונים ולתכנן תהליך יציב יותר.

נקודות חשובות להגדרה:

רמת הדיוק הנדרשתסוג חומר הגלםדרישות פני שטח וגימורכמות יחידות לייצורהאם מדובר באב טיפוס או ייצור סדרתידרישות ניקוי, ציפוי או טיפול נוסףאופן ההרכבה במכשיר או במערכת

היתרון של בקרת איכות ותהליך מסודר

בתחום המדיקל, איכות אינה נמדדת רק בחלק שנראה טוב. צריך לוודא שהחלק עומד במידות, מתאים להרכבה, יציב לאורך זמן וניתן לייצור חוזר. לכן בקרת איכות היא חלק בלתי נפרד מהתהליך. מדידות, בדיקות, תיעוד והבנה של הדרישות חשובים לא פחות מהמכונה שמייצרת את החלק.

ספק ייצור שמכיר עבודה עם חלקים מדויקים יכול לעזור כבר בשלב התכנון. הוא יכול להתריע על אזורים שקשה לעבד, להציע שינוי שיקל על הייצור, להמליץ על חומר מתאים ולבנות תהליך שניתן לשחזר. בסביבה שבה כל פרט קטן משפיע, ניסיון כזה מקבל משקל גדול. לכן שילוב של יכולות עיבוד, ייצור מתכת והבנה תעשייתית, כפי שקיים אצל מטאליטק, יכול להתאים לפרויקטים שבהם נדרשת רמת אחריות גבוהה.

מעבר מאב טיפוס לייצור קבוע

פיתוח בתחום המדיקל מתחיל לעיתים באב טיפוס אחד או בכמות קטנה של חלקים לבדיקה. בשלב הזה חשוב לייצר במהירות, ללמוד מהתוצאה ולבצע התאמות. אבל אם המוצר מתקדם לייצור קבוע, צריך לבנות תהליך יציב יותר: הגדרות מדויקות, חומר קבוע, בקרת איכות, זמני אספקה ויכולת לייצר שוב את אותו החלק.

המעבר הזה דורש חשיבה מראש. חלק שתוכנן רק כדי לעבוד באב טיפוס לא תמיד מתאים לייצור סדרתי. לכן כדאי לבחון כבר בשלבים המוקדמים איך ניתן לשפר את התכנון, להוזיל את הייצור ולשמור על איכות לאורך זמן.

סיכום

עיבוד שבבי ופתרונות לתחום המדיקל דורשים שילוב בין דיוק, אחריות, חומרי גלם מתאימים ותהליך ייצור מבוקר. כאשר החלק משתלב במכשור רפואי או במערכת רגישה, אין מקום לפשרות בתכנון ובביצוע. בחירה נכונה של שיטת הייצור ושל ספק הייצור יכולה להשפיע על איכות המוצר, על אמינותו ועל היכולת להעביר אותו משלב הפיתוח לשימוש קבוע.