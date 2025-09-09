עבודות סנפלינג בגובה – פתרון בטוח או סיכון מיותר?

 
 
 
 

עבודות סנפלינג בגובה הן שיטה מודרנית ונפוצה לביצוע תחזוקה, שיפוץ, ניקיון או התקנות בגובה, מבלי להזדקק לפיגומים מסורבלים או מנופים יקרים. העובדים משתמשים בציוד סנפלינג מקצועי רתמות, חבלים, קסדות וציוד בטיחות כדי לתמרן בין קומות המבנה, לבצע את העבודה במדויק ולרדת בצורה מבוקרת ובטוחה.

4 יתרונות של שימוש בסנפלינג

1. גישה כמעט לכל מקום

אחת הסיבות המרכזיות לבחירת עבודות סנפלינג היא היכולת להגיע לכל נקודה במבנה גם במקומות שבהם פיגומים לא יועילו. מדובר בפתרון אידיאלי למבנים גבוהים, חזיתות מורכבות, קירות חיצוניים לא סימטריים ועוד.

2. חיסכון בעלויות

לעומת בניית פיגומים או השכרת מנופים, עבודות בגובה באמצעות סנפלינג חוסכות כסף בטווח הקצר, ולעיתים גם הארוך – הודות לזמן עבודה מהיר ויעיל יותר.

3. מהירות וגמישות בביצוע

ניתן להתחיל ולסיים את העבודה תוך זמן קצר, גם בפרויקטים שדורשים תגובה מיידית – לדוגמה, טיפול בנזקי מים, נפילת אריחים, או ניקוי חזית לפני אירוע חשוב.

4. שמירה על חזות המבנה

מכיוון שלא נבנית סביב הבניין מערכת פיגומים מסיבית, מראה המבנה אינו משתנה באופן זמני – עניין חשוב בפרויקטים במרכזי ערים, בנייני יוקרה או מבנים לשימור.

ומה לגבי הבטיחות?

השאלה האם עבודות סנפלינג בטוחות היא שאלה חשובה, במיוחד כשמדובר בעבודה בגובה רב. בפועל, כאשר העבודה מבוצעת על ידי צוותים מוסמכים, תוך הקפדה על תקני בטיחות מחמירים הסיכון הופך להיות מינימלי.

אלו הם תנאי הבטיחות החשובים ביותר:

שימוש בחבלים מאושרים לתעשייה (EN 1891, ANSI).בדיקות תקופתיות של הציוד.עבודה עם קו רזרבי (גיבוי).רתמות גוף מלאות, קסדות, כפפות ושכבת מיגון.הדרכות והסמכות לעבודה בגובה לפי חוק.ביטוח אחריות מקצועית וביטוח צד שלישי.

עובדי סנפלינג חייבים להיות מוסמכים כחוק – לרוב תחת פיקוח משרד העבודה, ולעבור קורסי ריענון תקופתיים. לכן, בבחירת ספק – חשוב לבדוק תעודות, המלצות וניסיון בתחום.

מתי סנפלינג עדיף על פיגומים?

עבודה נקודתית: איטום חריצים, התקנת מצלמות, תיקוני שליכט.תחזוקה תקופתית: ניקוי חלונות, בדיקות חזית, חיזוק אריחים.שיקום חזיתות: במבנים שאינם מאפשרים בניית פיגום בגלל מגבלות שטח.ביצוע בעונות גשומות: שבהן פיגומים מהווים סיכון החלקה.

חסרונות שיש לשקול

עבודות סנפלינג אינן מתאימות לפרויקטים רחבים מאוד הדורשים גישה ממושכת לאותו שטח.קשה להוביל כמויות גדולות של חומר וציוד עם רתמות נדרשת לוגיסטיקה מתואמת.התחום תלוי במזג האוויר – רוחות חזקות עלולות לעכב עבודה.

פתרון חכם, בתנאי שמבצעים נכון

עבודות סנפלינג בגובה הן פתרון יעיל, בטוח ומשתלם כאשר בוחרים צוות מקצועי שפועל לפי הנהלים. עבור עבודות רבות, מדובר לא רק באפשרות נוחה אלא בפתרון האידיאלי והמהיר ביותר. עם זאת, חשוב להכיר את המגבלות, לא להתפשר על בטיחות, ולוודא שהעבודה מבוצעת על ידי בעלי ניסיון ורישיון.

למידע נוסף ושירות מקצועי בתחום בקרו באתר rope-partners.co.il

