טיפול מרחוק - רחוק מטיפול? / מיכל אברהם

בכל דיון על טיפול בוידאו תמיד יהיה מי שיגידו שבטיפול דרך המסך תמיד תהיה חסרה האינטימיות והקירבה שיש בפגישה בקליניקה.יש שיגידו שהפגישות אוןליין בעצם פוגעות ברמת המחויבות שהמטופל צריך להראות בתהליך הטיפולי כי אפילו לצאת מהבית הוא לא צריך.

במהלך השנים הנחיתי מספר קבוצות תמיכה באמצעות האינטרנט וגיליתי שניתן לייצר תהליך קבוצתי קרוב ותומך זהה לתהליך קבוצתי במפגשים בחדר.

גיליתי שמתן ייעוץ ממוקד בזמן אמת הוא בעל משמעות רבה עבור המטופל ושניתן להפחית חרדות ולהעצים את המטופל הפונה גם באמצעות ייעוץ ממוקד ומקצועי בשיחת טלפון ואפילו בתשובה קשובה ואינפורמטיבית בפורום אינטרנטי.

מה הקורונה עשתה לעולם הטיפול והייעוץ?

עם התפרצות הקורונה, הוכרז סגר עם רוב העולם, ואנשי הטיפול בקליניקות הפרטיות איבדו את מקור פרנסתם ואת היכולת שלהם להמשיך ולפתח את הקליניקות.מנגד, מטופלים רבים איבדו את מקור התמיכה שלהם, את הדמות הטיפולית שליוותה אותם באופן קבוע ועזרה להם להתמודד עם הקשיים הרגשיים שרק הלכו והחמירו בגלל הקורונה.

בצר להם, אנשי טיפול רבים החלו לטפל באמצעי שיחת וידאו מרחוק ולהעביר את המטופלים שלהם מפגישות בקליניקה לפגישות אינטרנטיות. הוידאו נתן מענה, גם אם חלקי, למטפלים שרצו להמשיך לעבוד ולמטופלים שהיו זקוקים לקשר שלהם עם המטפל.

המעבר לוידאו לא היה חלק, אמנם עוד לפני הקורונה היו כבר מטפלים שהשתמשו בסקייפ וקיימו מפגשים אוןליין, אולם עבור הרוב המוחלט של המטופלים והמטפלים- טיפול בוידאו היה חדש ואף מהפכני במידת מה.

הוידאו הביא איתו קשיים רבים.רוחב פס האינטרנט נקלע לעומסים ויצר התנתקויות במהלך השיחה שפגעו בשטף הדיבור וביצירת דינמיקה של שיחה טיפולית.מטופלים רבים התקשו להתחבר לפורמט של מפגשים אוןליין ולמפגש עם איש הטיפול דרך המסך והקפיאו את הקשר הטיפולי, ילדים ובני נוער רבים דיווחו שהם מאבדים את הסבלנות במהלך השיחה ואף עוסקים בפעולות אחרות תוך כדי השיחה.

מטופלים רבים נקלעו ללחצים כלכליים וסרבו לשלם את אותו מחיר ששילמו לפגישת פנים עם פנים על פגישת טיפול בוידאו, ניסו לצמצם את מספר הפגישות או את עלות השיחות.

לטיפול בוידאו היו יתרונות רבות. עצם היציאה מהקליניקה ושבירת השגרה של המפגשים השבועיים הפיחו רוח חדשה בהרבה קשרים טיפוליים ויצרה מומנטום טוב לשינויים וליציאה מ"תקיעות" למקומות חדשים.

גם מטפלים רבים דיווחו שהאתגר שהיה כרוך בשימוש בוידאו "ניער" אותם מהמקום הבטוח על הכורסא וגרם לאנרגיה חדשה במפגשים.

גם רמת האינטימיות בטיפולים השתנתה בעקבות המעבר לוידאו. הוידאו הכניס את המטפלים והמטופלים הביתה אחד של השני, ילדים מטופלים רבים דיווחו שהם משוחחים עם המטפל מחדרם, לבושים בפיג'מה. מטפלים רבים סיפרו שלא אחת הילד או בת הזוג נכנסו בטעות או עברו ליד הוידאו וסיפקו למטופל הצצה נדירה לחייו של המטפל.

מטפלים רבים השכילו לגלות יצירתיות ולשבור את המסגרת הטיפולית השגרתית ולאפשר מפגשונים קצרים של רבע שעה מספר פעמים בשבוע כדיי להקל על המטופלים שמתקשים לנהל שיחת וידאו באורך 50 דקות. חלקם עברו להתכתבויות ולייצור שיחות קבוצתיות בזום רבות משתתפים.

"שלום,כאן הבוט של ד"ר פיל, ספר לי למה אתה כאן?"

האם הלגיטימציה שהקורונה נתנה לטיפולי האוןליין ימשכו את מקצוע הטיפול לעבר השימוש בבוטים ומעבר לכלים מעולם הAI ?אנשי הטיפול היום לא יכולים להעלות בדעתם אפשרות שבוטים יאבחנו ויתנו מענה לטיפולים נפשיים, אבל בימים שאנחנו רואים פיתוח טכנולוגיות להתמודדות עם מגפת הבדידות(כן, יש מגפה כזו והיא מסוכנת כמעט כמו הקורונה) יכול להיות שצריך להגיד never say never

בימים בהם רובנו פונים לאבחון פיזי אצל המומחה הרב מקצועי "ד"ר גוגל", לא רחוק היום שגם "DR. FEEL יתן אבחון ראשוני וכלים להתמודדות עם מצוקות רגשיות ונפשיות.

ועדיין, כמו שהרופאים לא חוששים לפרנסתם, לדעתי, גם לאנשי טיפול אין מה לחשוש, בעולם שהקשר האישי והבילתי אמצעי הופך לנדיר וקשה ליישום, תמיד יהיה מקום לאנשי טיפול.

מה יקרה כשהקורונה תיעלם?

יהיה מעניין לראות מה יקרה לעולם הטיפול כאשר יתירו מפגשים פנים אל פנים. האם כל המטפלים יעדיפו ישר לשוב אל הכורסא בקליניקה, ומה עם המטופלים? האם ימהרו לוותר על הנוחות של פגישה טיפולית בלחיצת כפתור.אישית.

לאחר שנים של נסיון במתן ייעוץ דרך הטלפון, האינטרנט, וגם במפגשים פנים אל פנים, דעתי האישית היא שכדאי להשתמש בקדמה ולהרחיב את אפשרויות המענה לכל סוגי הייעוץ והטיפול, לצאת המסטינג של "שעת טיפול" ולאפשר יריעה רחבה של מענים בצורות וברמות מחירים שונות.

אם יש שיעור עבור המטפלים מהקורונה,הרי הוא שעם כל הכבוד לסטינג הטיפולי, יש מקום של כבוד גם לטיפולים מחוץ לקופסא ומחוץ לכורסא, עם מסך, בלי מסך, עם אוזניות או בלי ורק עם מקלדת. העיקר שתהיה נכונות ליציאה למסע המבוסס על קשר טיפולי, אמפטי, קשוב בין המטופל למטפל.

הכותבת היא עובדת סוציאלית בעלת תואר שני בייעוץ חינוכי, בעלת נסיון וידע רב בסיוע במיצוי זכויות מול גורמים ממשלתיים, בעבודה עם בני משפחה מטפלים בבן משפחה חולה/מזדקן,ליווי הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, ליווי אנשים במצבי בריאות שונים,סיוע לתלמידים בהתמודדות עם קשיים לימודיים וחרדת בחינות