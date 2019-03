נסיעה ברכב אוטונומי – איך זה מרגיש?

האם נזדקק לביטוח חובה המכסה נזקי גוף בעתיד, עם כניסתם של הרכבים האוטונומיים? גם תחום זה עומד לעבור מהפכה אמתית כאשר הנהג שלנו אינו חייב לשהות בתוך הרכב או להיות אנושי בהכרח וימזער תאונות עד לכדי אפס. בדקנו במחקרים האחרונים איזו חווית נסיעה יחודית מצפה לנו בקרוב.

החוויה העתידנית של רכב אוטונומי

בעתיד הלא רחוק כאשר נסיעה ברכבים אוטונומיים תהפוך להיות עניין שבשגרה יתכן והדרך בה אנו נוסעים ברכב תשתנה לחלוטין[1]. דו"ח שהוכן לפני שנתיים[2] מציג בצורה ויזואלית כיצד ישבו הנוסעים ברכב האוטונומי. הכסאות הקדמיים יוכלו להסתובב לאחור והמרחק בין המושב הקדמי לאחורי יגדל. בין הנוסעים יוכלו להיות שולחנות קטנים עליהם יוגשו משקאות וניתן יהיה לאכול או לעבוד בזמן הנסיעה.

לפי מחברי הדו"ח הנסיעה ברכב תהפוך להיות דומה מאד לנסיעה ברכבת. ללא מתח הקשור לנסיעה, הרבה פחות תשומת לב לפקקים סביבנו (כאשר הרכב מנווט לבדו אנו יכולים לדעת פחות או יותר מתי נגיע ליעד המבוקש – במיוחד כאשר הרכבים האוטונומיים מדווחים זה לזה על מיקומם).

האנושות תוכל להפוך לפרודוקטיבית יותר. לדוגמה, סטודנט הנוסע ללמוד במקום מרוחק יכול לנצל את חלק הארי של הנסיעה ללימוד למבחן. איש עסקים יכול לבצע את כל שיחות הטלפון בזמן הנסיעה וכמובן שחיבור איכותי לאינטרנט יהיה כמעט בגדר חובה.

שילוב בין רכבים אוטונומיים לרכבים הנהוגים על ידי אדם

כיום, אחד האתגרים המרתקים בקרב החברות המתכננות את הרכבים האוטונומיים והמערכות שישולבו בהם הוא, הבנה של חווית הנסיעה ברכב אוטונומי כאשר לידנו מגוון רכבים הנשלטים על ידי נהגים בשר ודם. למשל, בקליפורניה נכון לשנת 2015 57% מתנועת הרכבים היא בכבישים עירוניים צפופים[3] והשאר בנתיבים בין עירוניים. כיצד יגיב הנהג האנושי לעובדה כי הוא אינו יכול לשמור על קשר עין עם הנהג שלידו לפני עקיפה למשל?

עדיין לא התקבל אישור למכוניות אוטונומיות ללא נהג הלוקח פיקוד בעת הצורך

כיום, גם באזורים ברחבי קליפורניה בהם אושרה נסיעת רכבים אוטונומיים על ידי עובדי חברות מקומיות המפתחות את הטכנולוגיה החדשנית הנהג עדיין בשליטה. בכל רגע הוא מסוגל להתחיל לנהוג ברכב ולשלוט בהגה ובדוושות הגז והמעצורים. זוהי גם הסיבה שמכונות אוטונומיות זעירות בגודלן – ללא מערכות נהיגה ותוך הסתמכות על המערכת האוטונומית או נהג השולט ברכב ממרכז בקרה מרוחק עדיין לא נמצאות על הכביש בצורה מסחרית.

רכבים המקושרים זה לזה

ניתן לשער כי ככל שהטכנולוגיה תתקדם יותר נהגים יוכלו להסיר את עיניהם מהכביש ולהיות עסוקים פחות במתרחש סביב הרכב ויותר בפעילויות אישיות. כאשר כל הרכבים יהיו אוטונומיים רכבים רבים יותר יוכלו להיות על הכביש כאשר המרחק בין הרכבים מצטמצם.

מערכות קישוריות מיוחדות יאפשרו לרכבים לדווח זה לזה על מיקומם (בסיוע לוויין המנטר את הפעילות מרחוק) וכך רכב אחד יכול להוביל שיירה של רכבים ליעד המבוקש מבלי שאפילו נהג אחד יצטרך להיות ברכב. יתכן והנסיעות המשותפות עם הרכבים המתקשרים זה עם זה יחליפו את התחבורה הציבורית שאנו מכירים היום. אם נעמיק בכך, מה תהיה החשיבות של רישיון נהיגה אם אינכם חייבים לנהוג?

האם לכולם יהיה רישיון נהיגה?

החזון העתידי עשוי להוביל למצב מעניין. כפי שלא כולם לומדים היום לנהוג על רכב עם הילוכים ידניים ורבים לומדים לנהוג על רכב אוטומטי, שיעורי הנהיגה יהיו קלים בהרבה. הנהג (היושב במרכז בקרה לא ברכב עצמו), ילמד למעשה כיצד לקחת שליטה על הרכב רק במקרי חירום. חנייה ברוורס? אולי נלמד אותה אבל במרבית המקרים הרכב יהיה זה שיעשה את החישובים העיקריים ויחנה את המכונית בעצמו.

עד כמה אנו קרובים לימים הללו? ימים יגידו. יש שיטענו כי הטכנולוגיה תהפוך להיות לנחלת הכלל בעשור הקרוב ואחרים מאמינים כי נתחיל לאמץ טכנולוגיות אלה באופן מסחרי רק בעוד כמה עשורים.

[1] https://www.vtpi.org/avip.pdf

[2] Litman, T. (2017). Autonomous vehicle implementation predictions. Victoria, Canada: Victoria Transport Policy Institute.

[3] Le Vine, S., Zolfaghari, A., & Polak, J. (2015). Autonomous cars: The tension between occupant experience and intersection capacity. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 52, 1-14.