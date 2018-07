ORLY מותג הלקים האמריקאי, משיק לקיץ 2018 קולקציית לק בפלטת גווני ניאון!

קולקציית קיץ 2018 של אורלי 40 שקל במכונים (צילום:אלון גמון)

הפלטה מציעה גוונים של אדום, כתום, עם נגיעות זהובות, בטקסטורות נוצצות ומבריקות, חלקן אף סאטניות בוהקות בדרגת כהות בינונית עד בהיר. הגוונים מנוגדים, חלקם שקטים ושלווים בדומה לשעת השקיעה במדבר השקט ובהשראת החול הזהוב והקסום. הגוונים התוססים והמבעבעים נבחרו בהשראת השכבות הססגוניות של סלעי הקניון ובהשראת גוון הלבה הבוערת והרותחת בהרי געש הפעילים בכדור.

כמקובל, גם הפעם שמות הגוונים זכו לכינויים המתכתבים עם נושא הקולקציה: "חול הזמן" - Sands of Time, "עמק האש" - Valley of Fire, "ורד המדבר" –Desert Rose, "שקיעה לוהטת" - Blazing Sunset, "שעת הדמדומים" - After Glow ו-"אבק הירח" Moon Dust.

"הגוונים המוצעים בקולקציה יוצרים איזון נעים בין גוונים תוססים חמים ודומיננטים עבור נשים המעדיפות גווני לק בעלי נוכחות עוצמתית בלתי מתפשרת, לעומת גווני חול זהובים ושקטים בטקסטורות מטאליות בוהקות להעדפתן של נשים סולידיות יותר", מסבירה חני אטיאס מדריכה ראשית ב"אורלי" ישראל.

מכיל: 18 מ"ל

מחיר: 40 ₪

להשיג: במכוני הציפורניים ואצל המניקוריות ברחבי הארץ.