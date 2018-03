חדש: ג'ל מקציף לניקוי וטיהור עור הפנים בעל פטנט ביולוגי המגביל פגמים בעור

'סביום ג'ל מוס' לניקוי וטיהור עו הפנים של ביודרמה - 85 שח בסופארם (צילום: אלון גנון)

התכשיר מנקה בעדינות ומטהר את עור הפנים, מצמצם את הפרשת הסבום, אינו גורם לסתימת הנקבוביות, מבטיח סבילות עור ועיניים טובה ופעולת ניקוי ללא סבון.

Sébium Gel moussant מנקה בעדינות והינו ג'ל הניקוי היחיד המגביל היווצרות פגמים הודות לקומפלקס Fluidactiv™ המווסת באופן ביולוגי את הפרשת הסבום. תכשיר הניקוי, מועשר בחומרים מטהרים, אבץ, סולפט ונחושת סולפט, מטהר את העור ומצמצם את הפרשת בלוטות החלב.אינו גורם לסתימת נקבוביותאינו מייבשללא פראבניםללא סבוןללא חומרי צבעהתכשיר יכול לשמש כקצף גילוח

ג'ל מוסנט, נבדק דרמטולוגית ובוצעו בו ניסויים קליניים* המוכיחים כי קיימת הפחתה של 23% בנגעי אקנה ובפצעונים והוא מונע היווצרות של מורסות (קומדו( והחמרת פצעונים קיימים.

כמו-כן בניסוי קליני נוסף אשר בדק את השפעתו ויעילותו של התכשיר עולה נתון מרשים כי 68% מהמשתמשים דיווחו על איזון בהפרשת השומן בעור מיד עם תחילת השימוש בתכשיר.

1 Non comedogenic test - April 2013

2 Clinical trial to evaluate the efficacy of S.bium Gel Moussant on the oil control effect - 20 subject with combination, oily and acne-prone skin, Brazil 2015.

הוראות השימוש:

יש להשתמש ב- Sébium Gel moussant פעמיים ביום.יש לרחוץ את הפנים/ צוואר במים.יש למרוח את הג'ל על העור, לעסות ולהקציף בתנועות מעגליות.יש לשטוף היטב במים ולייבש את העור בעדינות.

בקבוק עם משאבה פנימית 200 מ"ל , מחיר: 85 ₪

להשיג: בסניפי רשת סופרפארם ברחבי הארץ.

BIODERMA

Laboratorie Dermatologique

הכול החל עוד בצרפת בשנות השבעים עם רוקח פורץ דרך ז'אן-נואל תורל, שהגה גישה חדשה לחלוטין לדרמו-קוסמטיקה. הודות לשיחות רבות שערך עם מומחים מובילים בעולם בתחום הביולוגיה והדרמטולוגיה- הוא פיתח את הפטנטים הראשונים שלו והניח את היסוד לחזון של ביודרמה: ביולוגיה בשירות הדרמטולוגיה.

מראשית דרכה, "ביודרמה" ביססה לעצמה מוניטין כחברה פורצת דרך. האג'נדה המקצועית של החברה היא תפיסה ייחודית של חיקוי ביולוגי של העור תוך בטיחות דרמאטולוגית מקסימאלית, כלומר להתחשב בפעילות הביולוגית של העור ולשקם את המנגנונים הטבעיים שלו.

אמנת ביודרמה מבוססת על שמונה עקרונות ייחודיים:

פטנטים ביולוגיים סבילות העור בטיחות דרמטולוגית מרכיבים פעילים המוכרים מבחינה מדעית עיקרון הזהירות בדיקות יעילות ובטיחות ניסויים קליניים יכולת מעקב מקיפה

ביודרמה מעסיקה כ-1000 עובדים ב-70 מדינות, 250 מהם נמצאים בצרפת.

מוצרי ביודרמה נמכרים בכ-90 מדינות סביב העולם.