כיצד לשלב ריהוט תעשייתי עם עיצוב מודרני?

ריהוט תעשייתי מעוצב

בשבוע הראשון בעודי משוטט בעיר, נכנסתי לחנות קסומה ושונה מכל מה שראיתי עד אז, לריהוט ועתיקות תעשייתיות. לחנות קראו B4 IT WAS COOL אבל לא היה שלט, כך ששמה של החנות בפי המבקרים היה פשוט .. That cool place on houston st.

גדי, הבעלים, זיהה את הטרנד של שילוב פריטים תעשיתיים לצד mid-century furnitureורהיטים בעיצוב מודרני עכשווי. את הפריטים היינו רוכשים ממכירות פומביות של מפעלים שנסגרו, בתי ספר עם ריהוט תעשייתי, שווקי פשפשים בעיירות השונות וכו. כמו כן אוצרות רבים היה ניתן למצוא בשוק הפשפשים המיתולוגי בצ"לסי אם היינו מצליחים להגיע לפני 6 בבוקר בסופי שבוע.

עמידות, שימושיות ועיצוב

בתחילת המאה ה-20 עם התפתחות הכלכלה והיצור בעולם, נוצר ביקוש רב לריהוט ותאורה אשר ישלבו:

עמידות – הריהוט והמנורות לרוב מיוצרות מחומרים כמו פלדה, נחושת, ברזל וכו'. שימושיות – ריהוט ותאורה שיעזרו לפועלים וכו לבצע את עבודתם על הצד הטוב ביותר. עיצוביות – יצירת סביבת עבודה "נעימה לעין"

חברות כמו TOLEDO STEEL FURNITURE לייצור רהיטים לתעשיה, נכנסו לשוק עם עיצובים שימושיים משולבים בחומרים איכותיים ועמידים.

כמוהם גם חברה בשם OC WHITE LAMPS על שם מייסד החברה, Otis C. White, עסקו ביצור תאורה ומנורות שימושיות, איכותיות ועמידות לנזקי הזמן וטבע העבודה במפעל.

ישנם כמובן עוד המון פריטים תעשייתים כמו שולחנות עבודה , , ארונות ולוקרים תעשייתים וכו'. פריטים אלו ניתן למצוא כיום בברים ומסעדות, סטים של סרטים וסדרות, משרדי עיצוב פנים, גלריות לאומנות ובתים פרטיים.

כמו כן חנויות כמו restoration hardware ועוד רשתות וחנויות כולל איקאה, אימצו את הרעינות העיצוביים הנ"ל, ומייצרים פריטים דומים אשר משתלבים עם ריהוט ועיצוב מודרני לסוגיו.

שילוב הפריטים התעשייתים עם עיצוב מודרני

הפריצה של העיצוב התעשייתי ויציאת העתיקות התעשייתיות מן הצללים ואל התודעה הציבורית החלה למעשה רק בתחילת שנות ה-90. עד אז היו אלו פריטים לאספנים ומביני עניין, בעלי מלאכה למיניהם וכו.

להלן שילוב מוצלח של ריהוט תעשייתי עם פריטים מודרניים.

זו דוגמה מצויינת לשילוב של:

מנורות תקרה תעשייתיות שולחן עם טופ חדש אבל "רגליים" של מכונה ממפעל. ספסלים חדשים אך מעוצבים בהתאם לרוח התעשייתית. ריהוט מודרני מאמצע המאה שעברה ריהוט חדיש

שימו לב איך כל הפריטים משתלבים בצורה הרמונית בחלל, וביחד יוצרים סגנון עיצובי, אטרקטיבי ושימושי כאחד.

כיצד לבחור עתיקות תעשייתיות?

"לא כל מה שישן שווה משהו"

כאשר ניגשים לבחור פריטים תעשייתים חשוב לשים דגש על :

מקוריות ועיצוב - מה שלא נעים לעין ושאינו מקורי בצורתו, בדרך כלל גם לא שווה כלום.

חלקים מקוריים – לבדוק שלא בוצעו תיקונים בפריט וחלקים לא מקוריים שהתווספו לאורך הזמן.

חומרים – בדרך כלל הריהוט וכו' עשוי מחומרים יקרים ועמידים כמו פלדה, ברזל, נחושת וכו'.

שמות מותג – פריטים אשר משלבים את שם החברה וארץ הייצור (בעיקר USA MADE) שווים יותר בד"כ.

אנו מקווים שמצאתם מאמר זה מעניין וענייני.

מוזמנים להגיב, לשתף ולשאול שאלות.

מוגש מטעם בייסיק ליווינג – בלוג לעיצוב הבית.