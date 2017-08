השתלת שיניים ביום אחד או לטווח ארוך ?

השתלת שיניים ביום אחד מתאפשרת בזכות טכניקה חדשה שפותחה בשנים האחרונות שיש לה יתרונות רבים. באמצעות מספר של שתלים בין 4 ל- 8, מושתלת על הלסת מערכת שיניים חדשה ביום אחד. שמו המקצועי של טיפול הזה נקרא- All on 4 או All on 8.

יתרונות להשתלה ביום אחד

ישנן סיבות רבות לצורך בהשתלת שיניים אצל הרבה אנשים בקרב האוכלוסייה. הן מפאת פחד וחרדה והן מפאת מצב בריאותי. בנוסף יש להשתלה ביום אחד יתרונות רבים, להן חלק מהם.

זמן קצר - בטיפול השתלת שיניים ביום אחד בלבד סובלים ואח"כ מסיימים עם זה. בסוף הטיפול שאורך רק מספר שעות, יוצאים עם מערכת שיניים חדשה. רבים מהמטופלים שחוששים מטיפולי השיניים ממושכים, מרגישים שיש תקווה וניתן לסיים תהליך מייגע בזמן קצר.

שמירה על עצם הלסת- יתרון נוסף הוא כששיניים מחוברות ללסת הן מגנות על הלסת. בזמן שמבצעים עקירה של שן, הגוף מיד מפרש את זה כחוסר ואז הוא מתחיל לספוג פנימה את כל החומרים שבונים את העצמות, על מנת שאלה ישמשו לבנייה באזורים שונים בגוף. כשנעשה חיבור של שתלים דנטליים לעצם בלסת כבר לאחר העקירה זה יוצר “שימוש מחודש” בעצם עצמה, וכך למעשה זה עוצר את התהליך שמזיק לגוף במקרים של שיניים חסרות.

חיסכון בעלויות הטיפול- הטיפול הוא אמנם יקר אך הוא חוסך עלויות רבות של טיפולים רבים עתידיים ותהליך שכרוך בזמן רב, כך שלטווח האורך הוא לגמרי משתלם.

פתרונות למצבים חריגים- בהתאם לפיתוח של השיטה להשתלת שיניים ביום אחד, פותחו גם פתרונות נוספים שמאפשרים גם לכאלה שלא יכולים לקבל טיפול, בכל זאת לעבור השתלת שיניים, כמו מטופלים עם מחלות או גורמי סיכון אחרים שנאסרת עליהם כניסה לתהליך טיפולי ארוך.

לעיתים יש צורך טרם לטיפול, לבצע השלמת עצם כדי שיהיה לשתל עצם חזקה ומתאימה להישען עליה, אח"כ שותלים שתל יציב ואיכותי.

טיפול לטווח הארוך

יש חסרונות בטיפול ארוך. טיפול של תהליך אורך השתלה של שיניים מאלץ את המטופל לבקר הרבה במרפאה ובמעבדת השיניים. גם אנשים שפוחדים מטיפולי שיניים אלצים לעבור תהליך ארוך. הזמן והכסף על הוצאה של טיפולים היא מייגעת ומתישה את המטופלים, בנוסף כאשר הטיפול הוא תהליך ארוך יוצא מצב שבו המטופל נשאר ללא שיניים קבועות מרגע העקירה ועד לחיבור הכתרים הסופי, מה שמאלץ אותו להרכיב תותבת זמנית. בטכניקה החדשה העקירות וההשתלות של השיניים הם באותו הזמן ומאפשרים קיצורי דרך של המון טיפולים שנחסכים מהמטופל.

התאוששות מהטיפול

לרוב ההתאוששות מהשתלה ביום אחד היא מהירה יחסית, מדובר במספר של ימי מחלה. חלק מההנחיות הן לאכול מאכלים רכים בשבועיים הראשונים של ההשתלה ולהגיע לביקורת אצל הרופא כירורג לאחר שבועיים. לעיתים מתבקש המטופל לקחת אנטיביוטיקה למנוע זיהומים. במידה ויש כאבים ניתן לקחת כל משכך כאבים.

המאמר נכתב באדיבות: ד"ר רוני אמיד, 27 שנות יצירת חיוך מושלם