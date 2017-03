מותג הלקים האמריקאי ORLY - משיק את "לה לה לנד"

צילום מוצר: אלון גנון

לקראת העונה המתחממת, השיק מותג הלקים האמריקאי ORLY קולקציית גווני לק במחווה לעיר לוס אנג'לס - בירת החוף המערבי של ארצות הברית, והמקום המרכזי והחשוב ביותר בעולם לקולנוע ולתרבות פופולארית.

הקולקציה האמורה זכתה לשם "לה לה לנד", והיא מונה 6 גוונים לק לצד 6 גווני לק ג'ל שזכו לכינויים המתכתבים עם מימוש החלומות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה: "אל תשכח אותי", "הראש בעננים" "כפי שאפשר לראות בטלווזיה", "חלומות העיר הגדולה" ועוד. אורלי מחבקת את הצבעים ואת התדרים היוצרים חלומות, ואלו באים לידי ביטוי בפלטה של ששה גוונים פסטליים מרהיבים וקסומים, ברמיזות קלילות ומנצנצות כיאה לכל חלום נוצץ.

שמות הלקים:

Head In The Clouds – light pink

As Seen On TV – violet

Cool In California – cool pink

Anything Goes – opalescent glitter

Big City Dreams – mint green

Forget Me Not – pastel blue

מחיר: 35 ₪, בפארמים ובמכוני בציפורניים ומניקוריות. לבירור נקודת מכירה: 03-9330299.

צילום ידיים: ג'ון וויט