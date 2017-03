בזכות קסמו הרב וההיסטוריה העשירה שלו, הפך בית המלון אמריקן קולוני ברבות השנים למקום המועדף על ידוענים הנמנים על שמנה וסולתא של החברה העולמית, ביניהם פוליטיקאים בעלי שם, שגרירי מדינות זרות, עיתונאים ואושיות תרבות מובילות דוגמת טוני בלייר, ריצ'רד גיר, בוב דילן, סר וינסטון צ'רצ'יל, ג'ורג'יו ארמאני, להקת קולד פליי ועוד. אמריקן קולוני משתייך לארגון היוקרתי The Leading Hotels of the World, המחייב את חבריו הנבחרים בקפידה בשמירה על רמת שירות ואירוח של חמישה כוכבים.