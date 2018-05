דוד בועז. צילום - סמי פרג'

הממונה על התקציבים במשרד האוצר דוד בועז, התייחס ובדבריו למספר פרמטרים עיקריים בתכנית שהגיש לעמותת שינוי בחיפה:

אוכלוסייה: לפני כ-50 שנה האוכלוסייה של חיפה היוותה 7.2% מכלל האוכלוסייה במדינה. ב-2016 משקל זה ירד ל-3.2% כלומר, צמיחת האוכלוסייה של חיפה הייתה בשיעור של מחצית ממה שגדלה אוכלוסיית המדינה. מה גרם לתופעה זו? ראשית, הגירה שלילית. את חיפה עוזבים יותר ממה שמצטרפים אליה. שנית, הריבוי הטבעי. שיעורו של הריבוי הטבעי בחיפה נמוך מאד - הוא בערך רבע משיעור הריבוי הטבעי הממוצע בישראל (0.38% בממוצע שנתי בתקופה 1995-2016 לעומת 1.56% בממוצע ארצי באותה תקופה). שלישית: הדמוגרפיה. הגיל החציוני בחיפה הוא 38 ואילו בישראל הוא 29. משנת 2009 יורד משקלה של קבוצת גילאי 20-29 בשיעור של 1.2% לשנה. אם ב-1975 משקלה של קבוצת גיל זו היה 19%, הרי ב-2016 משקלה ירד ל14%. בקצה השני של סקלת הגילים אנחנו רואים שמשקלה של קבוצת גילאי 65+ בחיפה הינו 20% בעוד הממוצע הארצי עומד על 11.2%. ונתון אחרון בנושא הדמוגרפיה: ב-61% ממשקי הבית בחיפה יש משפחות של עד 2 נפשות, לעומת 34% בממוצע ארצי. לסיכום: הדמוגרפיה של חיפה היא נטל כבד על יכולת הצמיחה של העיר והתופעות של תוצר נמוך, הגירת עסקים, קיפאון בצמיחה ובהתחלות בנייה, ערך מוסף נמוך בכלכלת העיר - נובעות בעיקר מהמבנה הדמוגרפי של חיפה.

על אף הנתונים המדאיגים ביותר העולים מהתכנית הכלכלית שהכין, דוד בועז מאמין שניתן לחלץ את חיפה מהקיפאון ואמר, "יש סיכוי טוב ואפילו טוב מאד. היכולת של חיפה לצאת מהקיפאון האורבני תלויה ביכולתה למשוך אוכלוסייה צעירה משכילה וחזקה, ליצור מעגלי השפעה הדדיים בין תעסוקה אטרקטיבית לבין משיכת משקיעים, להקים אזורי היי-טק ותשתיות, כגון שדה תעופה בינלאומי ומערכת יעילה להסעת המונים, להנהיג תמריצים כלכליים לעידוד רילוקיישן של חברות ומפעלים והגעה לשם כך לתוכנית משותפת עם הממשלה לשם הקצאת תקציבים למתן תמריצים ובעיקר לשם הפעלה משותפת של התוכנית. חשוב לציין שבמקביל, על חיפה לשמר את התעשייה המסורתית והוותיקה שלה, כדי להגן על הבסיס התעסוקתי של העיר וכל מה שקורה סביבו.

הממונה לשעבר על התקציבים במשרד האוצר, מעריך שניתן לשכנע את תושבי חיפה שלתכנית שהכין יש סיכוי להתממש. לדבריו, "לחיפה יש נתוני פתיחה טובים מאד. אציין רק ארבעה מהם: 1. פוטנציאל אקדמאי גדול ומגוון במקצועות ההנדסה, רפואה, המדעים וגם מקצועות אחרים 2. קיומו של פוטנציאל תעשייתי לאומי גדול 3. פריפריה גדולה וזמינה בסמיכות לעיר 4. נדל"ן זול ושטחים זמינים לפיתוח. גורמים אלה בשילוב האמצעים שמניתי בשילוב כוחות בתוך העיר וגם בממשלה, שהרי מדובר בתוכנית בעלת חשיבות והצדקה לאומית - תיתן סיכוי טוב וממשי להביא את השינוי המיוחל בפיתוחה של חיפה. אני אומר זאת באמונה שלמה ומלאה ומפנה את המפקפקים לתופעת הרנסנס שהתרחש במרכזים אורבניים שונים בעולם לאחר שננקטה לגביהם תכנית נחושה לשינוי ותמורה".

הממונה לשעבר על התקציבים במשרד האוצר, דוד בועז התייחס גם לכך שראש העיר יונה יהב מכין תכנית מתאר חדשה לעיר. לדבריו, "מבדיקה ראשונה של התכנית שנקראת חפ/2000, נראה שהיא לא תביא לחיפה את הישועה. ללא שינוי מהותי בנושא האוכלוסייה, אין סיכוי להביא את חיפה לצמיחה ולשינוי של ממש. התכנית של העירייה מניחה גידול אוכלוסייה בשיעור הקיים וזה החיסרון העיקרי שלה שפוסל אותה על הסף. באסטרטגיה הכלכלית שלנו, הודגש שיש לאמץ את התרחיש של אוכלוסיית בת מיליון ומאה אלף תושבים בשנת היעד שהיא 2070, כאשר קצב גידול האוכלוסייה יעמוד על 2.2% לשנה, קצת יותר גבוה מהממוצע הארצי העומד על 1.7% לשנה, אבל גבוה בהרבה מקצב הגידול הנוכחי של אוכלוסיית חיפה העומד על 0.2% - שיעור שאין בו כדי להביא לתמורה שחיפה כה זקוקה לה".

דוד בועז מציג שני נתונים נוספים:

ב-2016 נמנו בחיפה כ-280 אלף תושבים והתמ"ג בה היה כ-47 מיליארד שקל. בתל אביב נמנו באותה שנה 453 אלף תושבים ותמ"ג של 670 מיליארד שקל - יותר מפי 16

פיתוח חיפה בגישה זו של "more of the same" לא יביא להגדלת התוצר, לא יביא למשיכת אוכלוסייה צעירה וחזקה, לא יגרום להעלאת רמת החינוך, לא יביא לבניית תשתיות לאומיות, לא יגרום לפיתוח פעילות תרבות ובילוי ועוד יעדים חשובים שיש להשיגם והמפורטים באסטרטגיה הכלכלית שהיגשתי. השורה התחתונה של התוכנית היא הגעה בשנת היעד לאוכלוסייה של 1.1 מיליון ולתוצר של כ-200 מיליארד שקל ולכל ההשלכות הנובעות מצמיחה כזו בתחומים השונים, כגון: תיירות, חינוך, ערך הנכסים בחיפה ועוד.

דוד בועז ממליץ לפרנסי העיר, "ללכת על תכנית נועזת ולא פושרת, אני ממליץ על שילוב כוחות בתוך חיפה, כמו גם על היערכות משותפת עם הממשלה לקידום התכנית, אני ממליץ להעביר החלטה על קיצור משמעותי של הליכי וועדות התכנון והבנייה, אני ממליץ על מאמץ הסברה ודיברור של התכנית לאחר שתאושר, בקרב קהילת המשקיעים הפוטנציאליים בארץ ובחו"ל, אני ממליץ על השקת קמפיין לשכנוע הסקטור העסקי בישראל לעבור לחיפה וליהנות מתמריצי-מעבר ואת כל זה הייתי עושה ברוח הסיסמה שקבע פעם טבנקין: "עוז לתמורה בטרם פורענות".

רקע:

עמותת "שינוי בחיפה" חרטה על דגלה ליזום ולתכנן את השינויים הנדרשים שייטיבו עם העיר, כאשר המטרה המרכזית, החזרתה של חיפה להיות המטרופולין של הצפון, עיר מרכזית, מובילה ומושכת.

העמותה גייסה את טובי המומחים בארץ ובעולם, כולם ילידי חיפה ובכוונתה לתת פתרונות תעסוקה, שדרוג החינוך והאקדמיה, תכנון מתאר של בנייה במטרה ליצור אינטגרציה בין ההר לים, פיתוח ושדרוג שירותים קהילתיים, הגברת וחיזוק רווחת התושב בדגש על תרבות ופנאי וכל זאת על מנת לעצור את ההגירה שלילית מהעיר עשרות בשנים וליצור הגירה חיובית של צעירים ומשפחות אל העיר.

העמותה הוקמה על ידי תושבי חיפה ובהם אנשי עסקים, אנשי חינוך ואקדמיה, סטודנטים, ואנשי חברה ושכונות. בין מייסדי העמותה ניתן למצוא את אנשי העסקים גד זאבי, משה גרידינגר, אלי גולדהר, מנכ"ל רפא"ל לשעבר, גיורא שלגי איש ההייטק דן וילנסקי, מנכ"ל עיריית נתניה לשעבר צביקה רק, ליאורה בירנהק מרכוס ועוד רבים וטובים בעלי ניסיון עסקי רב שנים. העמותה מזמינה את כל תושבי חיפה שהעיר יקרה להם להצטרף לשורותיה.