יום "הארי פוטר" הבינלאומי ועל הקשר בין הנדסה לקסמים

רועי יוזביץ חוקר במרכז לננו לוויינים באוניברסיטת אריאל

רועי יוזביץ דוקטורנט בהנדסת אלקטרוניקה, מרצה בפקולטה להנדסה באוני' אריאל וגם אומן טלפתיה המופיע בארץ ובעולם ומרצה על הבלתי אפשרי. זוכה מלגת וולף היוקרתית למדענים צעירים מצטיינים. כתב שני ספרים, "מהפכת ההשכלה" (ידיעות ספרים) ו"ראש גדול - הישגיות, הנאה והבלתי אפשרי" (הוצאת לודי), שהפך לרב מכר וזכה להמלצות מחתני פרס נובל. יוזביץ פורש תמונה רחבה על הקשר שבין עולם הקסמים לטכנולוגיה במס' היבטים:

1. הצד פילוסופי: קוסמים ומהנדסים מנסים לשלוט בטבע. מה הם נקודות ההשקה בין שתי הדיסציפלינות ולמה למהנדסים יש מסורת מוצלחת יותר?

2. הצד היסטורי: רוברט הודין (1805-71) כקוסם המודרני הראשון שעושה שימוש בטכנולוגיה. הודין השתמש בטכנולוגיה החדישה ביותר כדי לייצר רווח פוליטי מדיני עבור נפוליאון השלישי בקולוניות של צרפת באלג'יר.

3. טכנולוגי: היום הטכנולוגיה נראית לנו כמו קסם; בדומה למשפט האלמותי של סופר המדע הבדיוני ארתור סי קלארק: Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

למה אנחנו עדיין מתלהבים מקסמים למרות שהטכנולוגיה המקיפה אותנו מרשימה פי אלף? ומה זה אומר עלינו כבני-אדם?

4. מהפכת ההשכלה וקסמים: היום ניתן ללמוד את כל הסודות באינטרנט. האם זה עשה טוב או רע לעולם הקסמים? מה החשיבות של דמוקרטיזציה של ידע ואיך זה קשור למשרד החינוך 2017.

רועי יוזביץ הינו חוקר במרכז לננו לוויינים באוניברסיטת אריאל ומשלים דוקטורט בהנדסת אלקטרוניקה בתחום לווייני ניווט ומערכות לומדות. הקורס, אותו הוא פיתח ומעביר בפקולטה להנדסה, מנסה לשלב בין טכנולוגיה, מדע ואומנות. הוא מרצה רבות בפני אנשי חינוך על החשיבות של לימודים גבוהים, בעיקר במדעים. ובנוסף הוא אומן טלפתיה, אשר מופיע מול חברות וארגונים ומרצה על הבלתי אפשרי.

הספר "מהפכת ההשכלה" שיצא לאור לאחרונה הינו ספרו השני. לאחרונה זכה במלגת וולף היוקרתית למדענים צעירים.

אתר המרכז לננו לוויינים: http://www.ariel-asc.com

אתר הבית של רועי יוזביץ: www.Yozevitch.com