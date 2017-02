התזמורת הסימפונית טורונטו מתארחת לשני קונצרטים בישראל

התזמורת הסימפונית טורונטוToronto Symphony Orchestra

המנצח פיטר אוּנדג'אן - יליד טורונטו, ב- 2004, תחת ניהולו המוזיקלי של אוּנדג'אן, הגיעה סימפוניית טורונטו להישגים חדשים, סיבובי הופעות שונים על הבימות הנחשבות, ורוח חדשה וחדשנית מפעילה את נגני התזמורת ואת הקהל. הוא הוביל לאחרונה את התזמורת לסיבוב הופעות באירופה, שכלל קונצרט לו נמכרו כל הכרטיסים בהיכל הקונצרטחבאו באמסטרדם. סימפוניית טורונטו, תחת ניהולו המוזיקלי של אוּנדג'אן, הייתה התזמורת הצפון אמריקאית הראשונה שהופיעה באולם הקונצרטים הרפה שבאיסלנד.

אוּנדג'אן אף ניהל מוסיקלית את התזמורת הלאומית המלכותית בסקוטלנד, איתה הופיעה לראשונה בסין. הוא ניצח על תזמורות בברלין, באמסטרדם, בניו יורק, בשיקגו, בסידני וגם בתל אביב. אוּנדג'אן ניצח גם בפסטיבל ה'פרומס' של ה-BBC, בפסטיבל האביב של פראג, בפסטיבל אדינבורו ובפסטיבל מוצרט בו היה מנהל אמנותי מ-2003 ועד 2005. אוּנדג'אן היה מנצח אורח בסימפוניה של דטרויט מ-2006 עד 2010, וכן מנהל אמנותי בפסטיבל הבינלאומי קאראומור שבניו יורק מ-1997 ועד 2007. מאז 1981 אוּנדג'אן הוא מרצה אורח בבית הספר 'ייל' למוזיקה, שהעניק לו את מדליית 'סאנפורד' לשירות יוצא מן הכלל לעולם המוזיקה ב-2013.

הסולן מקסים ונגרוב - הוכתר כאחד המוזיקאים הטובים בעולם, ויש הרואים בו את נגן המיתר הטוב בעולם כיום, זוכה פרס הגראמי, ונגרוב נהנה מהערכה בינלאומית גם כמנצח, והוא אחד מהסולנים המבוקשים במוזיקה קלאסית. ונגרוב נולד ב-1974 בנובוסיבירסק והתחיל את הקריירה שלו כסולן כינור בגיל 5. בגיל 10 ונגרוב זכה בתחרויות הבינלאומיות וויניאווסקי וקארל פלש. הוא למד עם גאלינה טורצ'אנינובה וזאקר ברון, ובגיל 10 ביצע את ההקלטה הראשונה שלו. מאז הוא מקליט ללא הפסקה בחברות הקלטות מפורסמות כמו melodia, teldec ו- emi, וזכה בין היתר בפרס גראמי ובפרס גראמופון כאמן השנה. בגיל 16 עלה לישראל עם משפחתו.

ב-2007 הלך בצעדיו של המנטור שלו – מסטיסלב רוסטרופוביץ', והפנה את תשומת ליבו לניצוח. מאז, הוא מנצח על תזמורות ידועות בעולם, ביניהן התזמורות הסימפוניות של טורונטו ומונטריאול. ב-2010, מונה ונגרוב להיות מנצח בכיר בתזמורת הפסטיבל של גשטאד, וביוני 2014 סיים בהצטיינות את לימודי הניצוח שלו במוסד ללימודי מוזיקה במוסקבה עם פרופסור יורי סימונוב, ולאחרונה החל בהכשרה בניצוח על אופרה. ונגרוב הופיע כסולן/מנצח עם תזמורות רבות, ביניהן התזמורת הפילהרמונית של ברלין, התזמורת הסימפונית של לונדון והתזמורת הסימפונית של ה- BBC.

התכנית:

הקונצ'רטו לכינור של ברהמס הוא אחד מהקונצ'רטו לכינור האוהבים ביותר, היצירה נוגנה בבכורה ב- 1 בינואר 1878 על ידי הכנר יוזף יואכים עבורו נכתבה. הקונצ'רטו נחשב ליצירה חשובה ומציבה בפני הסולן אתגרים מוסיקליים וטכניים קשים ומאתגרים.

הסימפוניה השביעית של דבוז'ק היא הרומנטית ביותר מכל הסימפוניות של המלחין הצ'כי ומושפעת מברהמס ומצ'ייקובסקי.

ג'ורדן פאל, יליד 1983, למרות גילו הצעיר נחשב לאחד המלחינים המבוקשים והמנוגנים בקנדה בשנים האחרונות. יצירותיו נוגנו על ידי מיטב התזמורות בקנדה. הוא מלחין הבית של התזמורת הסימפונית של טורונטו, ואת היצירה On the Double , שתנוגן בקונצרט כתב בשנת 2009 במיוחד עבור National arts center orchestra.

התזמורת הסימפונית טורונטו, קנדה. ניצוח: פיטר אוּנדג'אן. כנר: מקסים ונגרוב.

בתכנית: ג'ורדן פאל – On the Double יצירה שהוזמנה על ידי התזמורת

יוהנס ברהמס – קונצ'רטו לכינור ברה מז'ור אופוס 77

אנטונין דבוז'ק – הסימפוניה השביעית ברה מינור אופוס 70

תיאטרון ירושלים אולם שרובר יום חמישי 11/5

היכל התרבות תל אביב-יפו מוצאי שבת 13/5

Toronto Symphony Orchestra

Peter Oundjian, Conductor

Maxim Vengerov, Violin

Jordan Pal: On the Double (Commissioned by the Toronto Symphony Orchestra)

Johannes Brahms: Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 77

Pause

Antonin Dvorák: Symphonie Nr. 7 d-Moll op. 70 (1884)

