כי מציון תצא תורה - יוזמה ישראלית חדשה פועלת להקמת בית משפט בינלאומי בהאג הדן במחלוקות בין תאגידים רב לאומיים לבין מדינות – THE ICSCD INTERNATIONAL COURT OF STATE AND CORPORATE DISPUTES – יוזמה רב לאומית חדשה, להקמת בית משפט כלכלי בינלאומי, יוצאת לדרך בימים אלו בהובלתה של עו"ד ד"ר איריס טרומן, מומחית למשפט בינלאומי ויו"ר הועדה לבית משפט כלכלי בינלאומי בלשכת עורכי הדין.