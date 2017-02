ארוחת וולנטיין רומנטית במלון אמריקן קולוני ירושליים

בין מנות הארוחה :אמוז בוש – קינואה אדומה פריכה עם מוס אבוקדו וקוויאר סלמון- סקאלופ צרוב ברוטב עשיר של שעועית לבנה וכמהין -דג דניס בגריל, קישואים צבעונים ופסטו לצד מרק דגים וערק-עוגת מוס תותים ושוקולד בצורת לב.

מנכ"ל המלון, תומאס ברונטאלי: "וולנטיין דיי הוא תמיד יום מיוחד במלון אמריקן קולוני. כפי שוולנטיין עצמו צבר מוניטין של משיא זוגות בסתר ומשך אליו זוגות רבים, גם אנחנו רוצים שאוהבים יגיעו אלינו ביום החגיגי הזה, אני מזמין את כולם לבוא ליהנות, להתאהב ולהתרגש במלון המאוד מיוחד שלנו".

בזכות קסמו הרב וההיסטוריה העשירה שלו הפך אמריקן קולוני ברבות השנים למקום המועדף על ידוענים הנמנים על שמנה וסלתה של החברה העולמית, ביניהם פוליטיקאים בעלי שם, שגרירי מדינות זרות, עיתונאים ואושיות תרבות מובילות דוגמת טוני בלייר, ריצ'רד גיר, בוב דילן, סר וינסטון צ'רצ'יל, ג'ורג'יו ארמאני ועוד. אמריקן קולוני משתייך לארגון היוקרתי The Leading Hotels of the World, המחייב את חבריו הנבחרים בקפידה בשמירה על רמת שירות ואירוח של חמישה כוכבים.

המלון מתהדר בקשתות ערביות מרהיבות-עין, ריהוט עשיר וסוויטות מרווחות ומעוררות השראה. מבניו רבי היופי של המלון, גני הירק השופעים, הבריכה השלווה, המסעדות המשובחות והברים השוקקים הבטיחו את המוניטין של המלון לאורך שנים כנווה מדבר אליו כולם חפצים לשוב פעם אחר פעם. במלון אמריקן קולוני ירושלים יש מסעדות וברים המציעים לסועדים בהם מגוון רחב של טעמים ואווירות:

מסעדת ערבסק: מציעה לאורחים ממיטב המטבח הערבי והמזרח-תיכוני לצד רשימת יינות עטורת פרסים.

מסעדת ואל (Val's Brasserie): מסעדה המשקיפה אל הבריכה והממוקמת בסמוך לבר המרתף. ניתן לסעוד בה בצהריים ובערב אל מול האח וליהנות ממנות מקומיות ואירופאיות, כגון תה מנחה אנגלי המוגש במסעדה לצד מגוון כריכים וביסקוויטים מיוחדים המלווים בריבת תותים או בעוגה אנגלית.

קפה הטרסה: למשקאות, נשנושים ושיחות נפש, נמצאת בסמוך לחנויות המלון וצופה אל כניסת המלון רוחשת החיים.

נוסף למסעדות, המלון מציע לאורחיו גם בריכה חיצונית מחוממת, חדר כושר, סאונה וחדר טיפולים מפנק.