סרטן - החדשות הרעות והחדשות הטובות

כך עולה מנתונים שהוצגו במסיבת עיתונאים של האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות לרגל יום הסרטן הבינלאומי. מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן: "אם מה שידוע היום ייושם, ניתן להפחית את שיעורי ההיארעות והתמותה מסרטן ב-50%. מאחורי הנתונים המעודדים, ניכרת הפעילות המאומצת של האגודה למלחמה בסרטן שיזמה והובילה תכניות למניעה, אבחון מוקדם כמו גם לשיפור הטיפול והשיקום".

האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות, מציינים את יום הסרטן הבינלאומי, שמצוין בעולם ב-4.2 על ידי ארגון הסרטן הבינלאומי (ה-UICC), במטרה להעלות את המודעות למחלה ולדרכים המוכחות והיעילות להפחתת התחלואה והתמותה.

על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי (ה-WHO), 14.1 מיליון איש אובחנו ב-2012, עם סרטן ברחבי העולם. 8.2 מיליון מקרי מוות בעולם נקשרו למחלות הסרטן. אם מגמה זו תמשיך, עד לשנת 2030 יעלה המספר ל-21.6 מיליון חולים בסרטן בשנה. לא מדובר רק בנזק בריאותי, אלא גם בנזק כלכלי חמור לכלכלת העולם, המוערך בכ-1.16 טריליון 1,160,000,000,000 דולרים בשנה.

על פי נתונים שהציגה פרופ' ליטל קינן בוקר, סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות, בשנת 2014 אובחנו 29,516 חולי סרטן חדשים בישראל. בשנה זו אובחנו 243.6 מכל 100,000 גברים יהודים עם גידול סרטני, 195.7 מכל 100,000 גברים ערבים, 257.9 מכל 100,000 נשים יהודיות ו-167.6 מכל 100,000 נשים ערביות.

ב-2014 נפטרו 10,931 ישראלים מסרטן: 5,511 גברים ו-5,420 נשים. מתוכם 1,038 גברים ונשים מהחברה הערבית.

מנתונים המעודכנים לשנת 2013, בהשוואה בינלאומית למדינות ה-OECD: ישראל במקום ה-18 מבין 34 מדינות בתחלואה בסרטן מחד, ומאידך במקום ה-28 מבין 34 מדינות בתמותה מסרטן.

סוגי הסרטן הנפוצים ביותר, בקרב גברים, הם: סרטן הערמונית, מעי גס וריאה. ובקרב נשים: סרטן שד, מעי גס וריאה. סוגי הסרטן הגורמים לתמותה הגבוהה ביותר בקרב גברים הם (בסדר יורד): סרטן ריאה, מעי גס, ערמונית ולבלב. בקרב נשים: סרטן שד, מעי גס, ריאה ולבלב.

2004-2006 שנות מפנה

2004-2006 היו שנות מפנה בתחום היארעות סרטן בישראל בקרב גברים יהודים וערבים ונשים ערביות:

בגברים יהודים: ב-2006 נבלמה מגמת העלייה בשיעור חולי הסרטן המאובחנים מדי שנה. בעוד שבין השנים 1990 ל-2006 עלה שיעור החולים בכל שנה באחוז אחד. מ-2008 ועד 2014 נרשמה ירידה שנתית ממוצעת של 3.78% בשיעור החולים.

בגברים ערבים – נצפתה מגמה דומה לגברים יהודים. בין השנים 1990-2004 עלה שיעור החולים בכל שנה בממוצע ב-4.13%. לעומת זאת בשנים 2006-2014 נרשמה ירידה ממוצעת של 2.53% בשנה.

בנשים יהודיות נרשמת ירידה עקבית בשיעורי התחלואה מסרטן בכל תקופת הזמן, עם ממוצע של 0.09% פחות חולות בשנה.

בנשים ערביות עד 2006 נרשמה עלייה משמעותית בתחלואה, כאשר מדי שנה עלה שיעור החולות ב-4.54%. מ-2006 ועד 2014 נבלמה מגמת העלייה ושיעור החולות נותר דומה לאורך השנים.

ירידה בתמותה

ירידה מרשימה נרשמה בשיעורי התמותה מהמחלה: ביהודים (גברים ונשים) נמצאת התמותה מסרטן במגמת ירידה מובהקת מאז 1995. בין השנים 1995-2006 חלה ירידה כוללת של 26% בשיעורי התמותה מהמחלה בגברים ונשים באוכלוסיה היהודית.

בחברה הערבית המגמה מעורבת: בקרב הגברים באוכלוסיה הערבית נרשמה מגמה של יציבות מאז 1994 (ככל הנראה בשל שיעורי העישון הגבוהים, המובילים לשיעורי תמותה גבוהים מסרטן הריאה). ואילו בנשים בחברה הערבית חלה ירידה מובהקת של 10% בתמותה מאז 1990, בין השאר, בגלל שבסיוע ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן נסגר ב-2011 הפער בהיענות לבדיקת הסקר בממוגרפיה בין נשים יהודיות וערביות. כך, שגם נשים בחברה הערבית מאובחנות מוקדם יותר עם סרטן השד, והתמותה נמוכה יותר.

מצ"ב הדוח המלא

פריפריה מול מרכז (חברתית וגיאוגרפית)

דוח מיוחד בחן את נתוני התחלואה והתמותה מסרטן, ביחס למדד הפריפריאלי בישראל (מדד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). זאת על מנת לבחון האם מרחק גיאוגרפי וחברתי משפיע על הסיכון לחלות בסרטן ועל סיכויי ההחלמה.

מנתוני הדוח עולה כי גברים באזורים הפריפריאליים היו בסיכון גבוה ב-8% לחלות בכל סוגי הסרטן, ביחס לסיכון הצפוי באוכלוסיה הכללית. באזורים המרכזיים היו שיעורי התחלואה נמוכים ב-3% מהצפוי.

בקרב נשים היה הפער נמוך יותר, אך קיים: באזורים הפריפריאליים היה הסיכון גבוה ב-1-3% מהצפוי באוכלוסייה הכללית, לעומת האזורים המרכזיים, שם היה הסיכון נמוך ב-2-3% מהצפוי באוכלוסיה הכללית.

בבחינת סוגי סרטן ספציפיים, נמצאו הפערים הגדולים ביותר בקרב חולי סרטן המעי הגס. הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס באזורים הפריפריאליים ביותר היה גבוה בגברים ב-17% ובנשים ב-12%, לעומת הסיכון של תושבי המרכז (הגיאוגרפי והחברתי), שהיה נמוך ב-8% בקרב גברים וב-7% בקרב נשים - מהצפוי באוכלוסיה הכללית. הממצא יכול לשקף מודעות גבוהה יותר ושימוש גבוה יותר בטכנולוגיות לגילוי מוקדם, ובעקבות כך הסרת נגעים טרום סרטניים שמפחיתים סיכון למחלה", מסבירה פרופ' קינן-בוקר. בסרטן הריאה בגברים נצפו פערים דומים, שניתן להסביר בשיעורי העישון הגבוהים בקרב גברים בחברה הערבית.

ממצאים הפוכים נרשמו לגבי סרטן השד בנשים: הסיכון של תושבות האזורים המרכזיים היה גבוה יותר בהשוואה לאזורים הפריפריאליים. עם זאת המגמה אינה אחידה ויש לציין כי בכל האזורים היה הסיכון נמוך מהצפוי באוכלוסיה הכללית.

גם הסיכון לתמותה מסרטן בפריפריה היה גבוה מעט יותר: באזורים הפריפריאליים ביותר היה הסיכון למות ממחלות הסרטן גבוה ב-8.1% יותר מהסיכון למות מסרטן באזורים המרכזיים ביותר.

הדו:ח המלא:

מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן: "הפעילות המאומצת של האגודה למלחמה בסרטן שיזמה והובילה תכניות למניעה ואבחון מוקדם, ולשיפור דרכי הטיפול והשיקום, תרמו משמעותית לירידה בשיעור החולים המאובחנים מדי שנה והובילו לירידה מרשימה בתמותה. אם מה שידוע היום ייושם, ניתן להפחית את שיעורי ההיארעות והתמותה מסרטן בכ-50%. מדובר בהימנעות מעישון, השמנה, אימוץ אורח חיים פעיל, הפחתת צריכת אלכוהול וחשיפה מבוקרת לשמש, כמו גם היענות לתוכניות הסריקה הלאומית המוכחות כיעילות– סרטן השד, סרטן המעי הגס, וסרטן צוואר הרחם".

האגודה למלחמה בסרטן חתמה והצטרפה לקואליציה בינלאומית מיוחדת למלחמה בטבק דרך מיסוי - אתר הקואליציה יושק ביום הסרטן הבינלאומי

בכינוס ארגון הסרטן הבינלאומי (ה-UICC) שנערך בנובמבר האחרון, נוצרה קואליציה של ארגוני סרטן תחת השם PREVENT20, שנועדה להדגיש את חשיבות המיסוי על מוצרי טבק על מנת להפחית את שיעור העישון ברמה הגלובלית ובכך להביא למניעת סרטן.

האמצעי הוא שכנוע ממשלות להפחית תמותה מסרטן על ידי העלאת מיסים, לאחר שהוכח כי יותר מ-20% ממקרי המוות בעולם נובעים משימוש במוצרי טבק. מדובר במקרי מוות הניתנים למניעה. לצורך כך נעשתה פניה לגיוס שותפים מרחבי העולם. האגודה למלחמה בסרטן הוזמנה להשתתף במפגש ההקמה במהלך הכינוס. השבוע חתמה האגודה פורמלית על ההצטרפות לקואליציה שתעלה אתר מיוחד שיושק בסוף השבוע, ביום הסרטן הבינלאומי. חברו להובלת היוזמה: מוסד הסרטן הלאומי האמריקאי (ה-NCI), האגודה למלחמה בסרטן בנורבגיה והאגודה האמריקאית למלחמה בסרטן (ACS).

המשך בעמוד הבא -

האגודה למלחמה בסרטן מציינת את יום הסרטן הבינלאומי-בסימן חשיבות הפעילות הגופנית

קמפיין חדש: "יש כדורים למניעת סרטן?"

על פי המחקרים העדכניים ביותר, יותר משליש ממחלות הסרטן ניתנות למניעה באמצעות שינויים באורח החיים: פעילות גופנית, הימנעות מעישון, מהשמנה ואימוץ אורח חיים בריא. ביום הסרטן הבינלאומי בחר ארגון הסרטן הבינלאומי (ה-UICC) להדגיש את נושא חשיבות הפעילות הגופנית במסגרת המאבק במחלה, תחת הכותרת: "Support through sport".

האגודה למלחמה בסרטן יוצאת היום (1.2) בקמפיין חדש שיפורסם בעיתונות הכתובה ובמדיה הדיגיטלית. המודעה, שהופקה בהתנדבות על ידי משרד הפרסום גיתם BBDO, מתחילה בשאלה: יש כדורים למניעת סרטן?. והתשובה בתמונה: כדורי משחק (כדורגל, כדורסל וכדומה) הם "הכדורים" שיסייעו להפחית את הסיכון לתחלואה ותמותה מסרטן. המודעה תכלול הפניה או לינק ל.

להלן הכללים שיסייעו בהפחתת התחלואה והתמותה מסרטן:

1. הימנעו משימוש בכל סוג של טבק.

2. דאגו שביתכם ומקום עבודתכם יהיה נקי מעישון.

3. שמרו על משקל גוף תקין.

4. הקפידו על ביצוע פעילות גופנית בחיי היום-יום והגבילו את הזמן שאתם מבלים בישיבה.

5. שמרו על תפריט תזונתי בריא ומאוזן.

6. הגבילו את צריכת האלכוהול.

7. הימנעו מחשיפה לשמש.

8. הימנעו מחשיפה לחומרים הידועים כמסרטנים, במיוחד במקום העבודה, על ידי הקפדה על תקנות בטיחות וגהות בתעסוקה.

9. בדקו האם אתם חשופים לרמות גבוהות של קרינת גז ראדון בביתכם והפחיתו את רמות הקרינה, אם נמצאו.

10. לנשים: הנקה מפחיתה את הסיכון של האם לחלות בסרטן – מומלץ להניק. טיפול בתחליפי הורמונים מגביר את הסיכון לסוגים שונים של סרטן – הגבילו צריכה של תרופות אלו.

11. וודאו כי ילדיכם משתתפים בתכנית החיסונים נגד הפטיטיס B (לילודים) וחיסון נגד וירוס הפפילומה האנושי (לנערות).

12. קחו חלק בתכניות סקר לאומיות לגילוי מוקדם של סרטן: המעי הגס (נשים וגברים), סרטן השד (נשים) וסרטן צוואר הרחם (נשים).

"היצמדות לכללי הקוד האירופאי הוכחו כמפחיתים משמעותית את הסיכון לחלות בסרטן וכמסייעים בהחלמתם של חולים שכבר אובחנו, כפי שהוכיח גם מחקר שפורסם לאחרונה (ספטמבר 2016) ב-JAMA. כך שעל ידי יישום הכללים למניעה, יחד עם היענות לבדיקות הסריקה לגילוי מוקדם וקבלת החיסונים המומלצים, ניתן להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן בכ-50%", מסבירה מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.

יום הסרטן הבינלאומי מצוין ב-4.2 בכל שנה במטרה לאחד את העולם סביב העלאת המודעות למחלות הסרטן, בדרך חיובית ומעוררת השראה. תחת הכותרת "אנחנו יכולים. אני יכול" (We can. I can), מודגשים המסרים במטרה להניע אנשים לפעולה כחלק מחברה או כאינדיבידואלים, על מנת להפחית את נטל הסרטן בעולם. האגודה למלחמה בסרטן מצטרפת לקמפיין העולמי גם במדיה הדיגטלית ובעמוד הפייסבוק.

האגודה למלחמה בסרטן מציינת את יום הסרטן הבינלאומי-בסימן חשיבות הפעילות הגופנית

נא להכיר: "צעדים לאיכות חיים" – פעילות ייחודית של האגודה למלחמה בסרטן ● פיזיותרפיסטים שהוכשרו במיוחד למטרה זו מעבירים שעות פעילות גופנית לחולי הסרטן בזמן ההמתנה או הטיפול ● אפילו תוך כדי ישיבה על כיסא בבית החולים ● "אני מאד נהנית וגם איכות החיים שלי השתפרה" מספרת נירה כַדִי (60), חולה בסרטן שד שמשתתפת בפרויקט

מעבר לחשיבות הפעילות הגופנית במניעת סרטן וצמצום הסיכון לחלות בסרטן, יותר ויותר מחקרים מצביעים על כך שפעילות גופנית עוזרת גם לחולי סרטן - בהיבט הגופני והנפשי כאחד. לא מדובר רק בצמצום תופעות הלוואי של הטיפולים (כגון עייפות, דכאון או בעיות לבביות), אלא גם בהפחתת הסיכון לחזרה של המחלה או להחמרת המצב הקיים. כך לדוגמה, בסרטן שד, הוכח כי ביצוע פעילות גופנית על פי ההמלצות, מפחית עד כ-40% מהסיכון לחזרה של המחלה ולתמותה מסרטן.

אולם, מחקר חדש מארה"ב מגלה כי למרות היתרונות הברורים, רוב חולי הסרטן מפחיתים בפעילות גופנית לאחר האבחנה. המחקר שהוצג השבוע בכנס החברה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית, בדק את הרגלי הפעילות הגופנית של 662 חולי סרטן ב-12 מרכזים רפואיים בארה"ב, בשלבי מחלה שונים. מתוצאות המחקר עולה כי לאחר האבחנה, הפחיתו 75% מהחולים את רמת הפעילות הגופנית שלהם. רק 16% נשארו פעילים במידה שווה לזו שביצעו לפני האבחנה. המחסומים העיקריים לפעילות הגופנית היו עייפות, כאבים, מוטיבציה נמוכה וקשיים במשמעת עצמית.

על מנת לסייע בהתמודדות עם מחסומים אלו, וכדי להנגיש אפשרויות לביצוע פעילות גופנית לחולי סרטן, פיתחה האגודה למלחמה בסרטן את פרויקט "צעדים לאיכות חיים". פיסיותרפיסטים שהוכשרו לכך על ידי פרופ' נעמה קונסטנטיני, מנהלת המרכז לרפואת ספורט במרכז הרפואי "שערי צדק" ויועצת לפרויקט, נכנסים למחלקות ומפעילים את החולים. אין צורך בהרשמה או במחויבות כלשהי מצד החולה. הפרויקט התרחב מאז הקמתו ב-2007 וכיום מועברות במסגרתו בכל חודש 500 שעות של פעילות גופנית לכאלף חולים (כ-12,000 חולים בשנה), על ידי פיזיותרפיסטים מוסמכים, ב-19 מרכזים רפואיים בכל רחבי הארץ, למטופלים בכל הגילאים.

נירה כַדִי (60) מאורנית, אמא לבת ובן וסבתא לשני נכדים, נחשפה לפרויקט 'צעדים לאיכות חיים' לאחר שחלתה בסרטן שד והיא מטופלת במרכז הרפואי "רבין" – בילינסון. "מאז שאובחנתי, אני מגיעה להתאמן אחת לשבוע", מספרת כַדִי. "אני סובלת מנפיחות ומקושי בתנועתיות ביד שמאל-לימפדמה, כתוצאה מניתוח שעברתי. המליצו לי להגיע להדרכה ייחודית במסגרת הפרויקט, המותאמת למצבי. האימונים הפכו גם לחוויה חברתית בשבילי, כשאני נפגשת עם חולות אחרות בשלבים שונים של המחלה. בזכות ההדרכה של ריקי הפיזיותרפיסטית, הנפיחות ביד פחתה וטווח התנועה שלי השתפר מאד ובסופו של דבר גם איכות החיים שלי עלתה", היא מספרת.

כל מטופל משתתף מקבל מותחן מיוחד לביצוע תרגילים וחוברת הדרכה ובה קווים מנחים לפעילות גופנית, שאפשר לבצע גם בבית. ניתן להזמין את החוברת גם ב'טלמידע' של האגודה למלחמה בסרטן 1-800-599-995

האגודה למלחמה בסרטן מציינת את יום הסרטן הבינלאומי

התחזית: בעוד 20 שנה 3 מכל 4 חולים יחלימו מסרטן

"הטיפול בחולה הסרטן לא מסתיים ביום הטיפול האחרון", אומר פרופ' אליעזר רובינזון, יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ●

ב-6.2.17 יתקיים בבית האגודה יום עיון לאנשי מקצוע שיוקדש לנושא

הפורום לחקר הסרטן הבריטי פרסם לאחרונה הערכה לפיה אם מגמות שכיחות התחלואה והצלחות הטיפול בסרטן הקיימות היום, ימשכו באותה מידה, בתוך 20 שנה 75% מהחולים בסרטן, יחלימו. בישראל חיים כיום למעלה מ-300,000 חולים ומחלימים ועל פי נתוני רישום הסרטן הלאומי בישראל, בין השנים 2010-2014 בלבד נוספו כ-104,000 חולים ושורדים.

"הרופא הראשון שהפנה את הזרקור לנושא הצרכים של המחלימים ממחלות הסרטן, החלים בעצמו מסרטן", מסביר פרופ' אליעזר רובינזון, יו"ר האגודה למלחמה בסרטן. "הוא דימה את המצב לרופאים שהמציאו טכניקות מתוחכמות להצלת אנשים מטביעה, אבל ברגע שהוציאו את האנשים מהמים, השאירו אותם להשתעל ולפרפר על המזח, במחשבה שעשו כל מה שיכלו. בפועל הם הצילו את חייהם, אבל לא דאגו לסייע להם לשמור על איכות חייהם. במשך שנים רבות מצב זה נמשך אך בשנים האחרונות גוברת המודעות לצרכי המחלימים וקיימות מרפאות ייחודיות למחלימים לטיפולים והמשך מעקב".

מחקרים חדשים ממרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן

לרגל יום הסרטן הבינלאומי:

ירידה במשקל עשויה להפחית את הסיכון של נשים בגיל המעבר לחלות בסרטן

מחקר שפורסם לאחרונה קובע כי, לירידה במשקל השפעה מובהקת על היווצרות כלי דם המזינים את הרקמות, תהליך שעשוי להיות המפתח לקשר בין השמנת יתר לסיכון גבוה לחלות בסרטן.

אנגיוגנזה הוא תהליך טבעי בגוף בו נוצרים כלי דם חדשים מכלי דם קיימים, ומספקים לרקמה חמצן ומזון. בכך הריקמה יכולה להתפתח באופן מבוקר ונשלט. לתהליך זה תפקיד חשוב בהשמנת יתר, מאחר ורקמת החיבור מאוד אלסטית ודורשת ריבוי של כלי דם. בגידול סרטני האנגיוגנזה נוצרת ביתר ובאופן לא מבוקר וכך מאפשרת את התפתחות והתפשטות הגידול:

המחקר, שנערך במרכז לחקר הסרטן בסיאטל, ארה"ב, התמקד בשלושה חלבונים ספציפיים (הסמנים (ביומרקרים) - VEGF, PAI-1, PEDF), שנחקרו בעבר בהקשר של השמנת יתר, ונמצאו קשורים גם להתפתחות גידולים סרטניים במחקרים אפידמיולוגיים ובמודלים של בעלי חיים.

המחקר נערך במשך 12 חודשים וכלל 439 נשים בריאות הסובלות ממשקל עודף או השמנת יתר (BMI גבוה מ-25), בגילאי 50-75, וכלל ארבע זרועות מחקר: קבוצה שעשתה דיאטת ההרזיה (המטרה – להוריד 10% ממשקל הגוף); קבוצה שביצעה פעילות אירובית (225 דקות בשבוע של פעילות מתונה עד מאומצת); קבוצה ששילבה דיאטת הרזיה עם פעילות גופנית וקבוצת ביקורת. בתחילת הניסוי נבדקו נוכחות של סמנים (ביומרקרים) המעידים על אנגיוגנזה (VEGF, PAI-1, PEDF) ולאחר 12 חודשים בוצעה בדיקות דם.

המשתתפות מקבוצת הדיאטה + פעילות גופנית הראו ירידה משמעותית של 19.3% בנוכחות הביומרקר PAI-1 לאחר 12 חודשים לעומת קבוצת הביקורת, בה נראתה עליה של 3.5% בביומרקר זה. משתתפות מקבוצת הדיאטה ומקבוצת הדיאטה + פעילות גופנית הראו ירידה של כ-10% בנוכחות PEDF לעומת קבוצת הביקורת וירידה של בין 8.5%-10% בביומרקר VEGF לעומת קבוצת הביקורת. לא נמצא הבדל בנוכחות הביומרקרים הללו בין משתתפי קבוצת הפעילות הגופנית בלבד לבין משתתפי קבוצת הביקורת. מהמחקר עולה כי ירידה במשקל קשורה בקשר מובהק לירידה בנוכחות ביומרקרים המעידים על אנגיוגנזה. ייתכן כי טמון כאן אחד ההסברים לעובדה לפיה נשים בגיל המעבר הסובלות מעודף משקל או השמנת יתר, יכולות להפחית את הסיכון שלהן לחלות בסרטן על ידי ירידה במשקל.

המחקר פורסם בכתב העת Cancer Research במהדורת יולי, 2016

פעילות גופנית עשויה להפחית את הסיכון לסוגי סרטן של מערכת העיכול בגברים - חוקרים מאוניברסיטת הרווארד בארצות הברית ביקשו לבדוק את הקשר בין פעילות גופנית לסיכון להתפתחות מחלות סרטן של מערכת העיכול.

במחקר, שתוצאותיו התפרסמו לאחרונה, השתתפו 43,479 גברים בגילאי 40 ומעלה, ללא תיעוד מחלת סרטן בעבר או בהווה, אשר דיווחו על ביצוע פעילות גופנית קבועה. המחקר עקב אחר גברים אלו במשך 10 שנים, במהלכן תועדו 1370 מקרים של מחלות סרטן שונות במערכת העיכול: פה, גרון, וושט, קיבה, המעי הדק והמעי הגס, וכן מחלות סרטן באיברים הקשורים למערכת העיכול: לבלב, צינור המרה וכבד. כמו כן במהלך שנים אלו תועדה הפעילות הגופנית השבועית של כל משתתף.

על פי תוצאות המחקר, ככל שבוצעה פעילות גופנית במידה רבה יותר, כך קטן הסיכון להתפתחות סרטן של מערכת העיכול ואיברים הקשורים למערכת העיכול. רמות פעילות הגופנית נמדדו באמצעות חישוב של מדד שריפה מטבולית (MET) ביחס לכמות ועצימות הפעילות הגופנית השבועית.

כך לדוגמה, גברים שביצעו כ-20 שעות הליכה בשבוע בקצב 5 קמ"ש, או 4 וחצי שעות ריצה בשבוע בקצב 13 קמ"ש, נמצאו בסיכון נמוך ב-26% לחלות בסרטן מערכת העיכול, וסיכון נמוך ב-34% למחלות סרטן הקשורות למערכת העיכול, זאת לעומת גברים שביצעו פעילות גופנית של פחות משעתיים וחצי הליכה בקצב דומה במשך השבוע.

פעילות אירובית במיוחד, נמצאה יעילה בהפחתת הסיכון לתחלואה של מערכת העיכול, כאשר בוצעה פעילות המשתווה ל-9 שעות הליכה שבועיות בקצב של 5 קמ"ש.

לסיכום, פעילות גופנית יכולה לעזור בהפחתת התחלואה, בייחוד במחלות סרטן של מערכת העיכול בקרב גברים. החוקרים ממליצים על המשך מחקר עתידי לחיזוק ממצאים אלו.

פורסם בכתב העת JAMA Oncology , ספטמבר 2016.

שמירה על המלצות לאורח חיים בריא מפחיתה משמעותית את הסיכון לחלות בסרטן - סקירת ספרות מקיפה שנערכה על ידי חוקרים מאוניברסיטת אריזונה, קובעת כי היצמדות להמלצות האמריקאיות למניעת סרטן הכוללות הנחיות לתזונה נכונה, הקפדה על פעילות גופנית, הגבלת צריכת אלכוהול ושמירה על משקל גוף תקין, מפחיתה את הסיכון לתחלואה בסוגי סרטן שונים, בעיקר סרטן השד, סרטן רירית הרחם וסרטן המעי הגס בקרב גברים ונשים.

עקב תחלואה ותמותה גבוהה מסרטן בארה"ב, איגוד הסרטן האמריקאי (ACS) ,הקרן הבינלאומית לחקר הסרטן והמרכז האמריקאי לחקר הסרטן (WCRF/AICR), הפיצו הנחיות למניעת סרטן על ידי שמירה על אורח חיים בריא. ההמלצות כוללות – תזונה בריאה ועשירה במזון מן הצומח, שמירה על משקל תקין לאורך החיים, אימוץ אורח חיים פעיל והגבלת צריכת האלכוהול.

על מנת לבדוק את היעילות בהיצמדות להנחיות אלו על הפחתת התחלואה והתמותה מסרטן, סקרו החוקרים מסדי נתונים אינטרנטיים רחבים על פי מילות מפתח והעלו 12 מחקרים רלוונטים לסקירה. המחקרים בוצעו בארה"ב, קנדה ואירופה בין השנים 1980-2009, וכללו למעלה מ-1.7 מליון גברים ונשים.7 מהמחקרים העריכו את הקשר בין שמירה על הנחיות ה-ACS וה- WCRF/AICR לבין הסיכון לתחלואה ו/או תמותה מסרטן באופן כללי. 8 מהמחקרים דיווחו על ממצאים בנוגע לתחלואה ותמותה מסרטן השד, 4 מחקרים התייחסו לסרטן המעי הגס ו-3 מחקרים שמו דגש על סרטן רירית הרחם.

לאחר שקלול הנתונים עולה כי היצמדות להנחיות מביאה להפחתה של 10%-61% בסיכון הכללי לתחלואה ולתמותה מסרטן. היצמדות להנחיות הביאה לירידה של 19%-60% בסיכון לתחלואה ותמותה מסרטן השד. הממצאים המובהקים ביותר לגבי סרטן השד נצפו בקרב נשים בנות 50 ומעלה ונשים בגיל המעבר.

ממצאים מובהקים הודגמו גם לגבי הסיכון לחלות בסרטן רירית הרחם וסרטן המעי הגס, אשר הופחתו ב-23%-60% וב-27%-52% בהתאמה, בקרב המקפידים על ביצוע הנחיות ה-ACS וה- WCRF/AIC.

המחקר פורסם בכתב העת Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention במהדורת יוני, 2016

האגודה מהווה כתובת מובילה למידע מעודכן ואמין בכל הקשור למחלות הסרטן באמצעות הטלמידע, הניתן בשפות עברית, ערבית ורוסית.

הטלמידע מגובה במרכז מידע, אתר אינטרנט דינמי ועדכני, ומערך המאוישים ע"י אנשי מקצוע, רישום הפרוטוקולים הקליניים הנערכים בארץ, ועוד.

מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן מציע ספרות מקצועית מתקדמת בכל התחומים הקשורים למחלות הסרטן. מידעניות מומחיות עומדות לרשות הציבור בחיפוש במאגרי מידע בינלאומיים ממוחשבים ואחרים בטלפון: 03-5721608