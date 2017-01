קונצרט "באך בסגנון מוסטונן" בניצוחו של של אנדרס מוסטונן

סימפוניות מתוך קנטטות, קונצ'רטו לשני כינורות, קונצ'רטו לכינור ברה מינור וקונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 5. עוד תבוצע סויטה בסגנון עתיק לחליל ומיתרים של המלחין אריה בר דרומא, בסגנון ברוקי עם נגיעות ג'ז ורומנטיקה. תל-אביב, מרכז ענב: מוצ"ש, 18 בפברואר, בשעה 20:30 במסגרת מוסטונן-פסט "טאלין-תל אביב" 2017

אנסמבל סולני תל אביב, בניהולו המוסיקלי של ברק טל, יקיים את הקונצרט השני בסדרה קצת אחרת, "באך בסגנון מוסטונן", בניצוחו של הכנר והמנצח אנדרס מוסטונן. הקונצרט יתקיים במועד חד פעמי במסגרת מוסטונן-פסט "טאלין-תל אביב" 2017, במרכז ענב בתל אביב, במוצאי שבת, 18 בפברואר.

בקונצרט ישתתף הכנר ברק טל, שהוא גם המנצח ומנהל המוסיקלי של אנסמבל סולני תל אביב, הצ'מבלן המוכשר בוריס זובין והחלילנית הווירטואוזית גולנרה הכט-בר דרומא. בניצוחו של מוסטונן, הם יבצעו עם האנסמבל יצירות של אחד המלחינים הגדולים בכל הזמנים י.ס.באך: סימפוניות מתוך קנטטות של באך, קונצ'רטו לשני כינורות, קונצ'רטו לכינור ברה מינור וקונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 5.

עוד בתכנית הקונצרט, סויטה בסגנון עתיק לחליל ומיתרים, אותה הלחין אריה בר דרומא בשנת 2012 לאשתו, החלילנית גולנרה הכט-בר דרומא. בר דרומא מכהן כמנכ"ל אנסמבל סולני תל אביב, כנר, ויולן ומלחין שהופיע בכל העולם. את הסויטה שתנוגן הוא כתב בסגנון ברוקי מובהק, עם אלמנטים ווירטואוזיים לחליל ונגיעות ברומנטיקה ובג'ז. היא נוגנה מספר פעמים ברוסיה וביוון, ובקונצרט, יהיה זה ביצועה הראשון בארץ.

אנדרס מוסטונן, Andres Mustonen (אסטוניה), מנצח וכנר, בוגר האקדמיה למוסיקה בטאלין וזוכה פרסי הצטיינות והוקרה רבים באסטוניה ובברית המועצות. כסטודנט עסק בעיקר במוסיקה אוונגארדית, הלחין ויצר מופעים רבים והקים בתחילת שנות ה 70 את האנסמבל "הורטוס מוסיקוס" ומשמש מאז כמנהלו האמנותי. לפני כעשור, הקים מוסטונן את רביעיית הארט-ג'אז שמנגנת ברחבי העולם והוא מרבה להופיע באירופה עם תזמורות מקומיות כמנצח אורח, כסולן ועם האנסמבל. כיום הוא מנהל את "מוסטונן פסט" פסטיבל חורפי בטאלין, והחל מפברואר 2014 גם מנהלה של "פסטיבל טאלין-תל אביב".

אריה בר דרומא, Arie Bar Droma כנר, וויולן ומלחין, נולד בצ'רנוביץ שבאוקראינה, והחל את לימודי הכינור בגיל 6. למד בבוקרשט, רומניה, בביה"ס לכישרונות צעירים ובאמצע שנות ה 60 עלה ארצה. בוגר בי"ס לאמנויות "תלמה ילין", בעל תואר שני בכינור וקומפוזיציה באקדמיה למוסיקה תל אביב ובעל תואר במוסיקולוגיה באוניברסיטת תל אביב. בר דרומא היה נגן בכיר בתזמורת הקאמרית הישראלית ובהמשך שימש כמנכ"ל התזמורת. משנת 2014 מכהן כמנכ"ל של אנסמבל סולני תל אביב וממשיך בקריירת סולו בארץ ובחו"ל וכן כשופט בתחרויות בינלאומיות. יצירותיו זכו לתגובות נלהבות של הקהל והביקורות בעולם.

ברק טל,Barak Tal , כנר ומנצח והמייסד והמנהל המוסיקלי של אנסמבל סולני תל-אביב משנת 2001. טל הופיע על בימות מרכזיות בעולם, בפסטיבלים בינלאומיים בארץ וברחבי אירופה. כמנהל מוסיקלי של האנסמבל, הוא משתף פעולה עם גדולי הסולנים הבינלאומיים, וכמנצח אורח הופיע עם מרבית התזמורות בארץ ותזמורות בגרמניה, ברוסיה, בפולין, באסטוניה, בפינלנד, ואחרות. בשנת 2012 מונה למנהל המוסיקלי של מקהלת זמרי קולגיום, תפקיד בו כיהן כשנתיים. ככנר, היה חבר ברביעיית המיתרים ארד, עימה הופיע בפסטיבלים מרכזיים בארץ ובחו"ל (ביניהם פסטיבל קול המוסיקה בגליל העליון, פסטיבל אורלנדו בהולנד ועוד). ניגן בהרכבים קאמריים שונים, ובשידורי רדיו רבים. בשנים האחרונות הוא מקדיש מזמנו לעבודה בחינוך מוסיקאים צעירים ולאחרונה הקים מחדש את התזמורת הסימפונית הצעירה חיפה ע"ש אליעזר החתי ז"ל, ומכהן כמנהלה המוסיקלי.

גולנרה הכט- בר דרומא, Bar Droma- Gulnara Hecht, מהחלילניות הבכירות במוסקבה, בוגרת הקונסרבטוריון למוסיקה ע"ש צ'יקובסקי בכיתתו של פרופ' יורי דולז'יקוב וייסדה עם אביה, המוסיקאי הנודע רם גכט, את ה"מכללה הממלכתית לאומנות הנשיפה" ((GUDI במוסקבה וניגנה חליל ראשון בתזמורות של ניקולאיב ובשמט. הכט בר דרומא ותלמידיה זוכים בפרסים בתחרויות בינלאומיות, ובעלת עיטורים גבוהים על הישגים באומנות מטעם העיר מוסקבה והפדרציה הרוסית. היא מרבה להופיע בנגינת סולו ומוסיקה קאמרית, ומלמדת בכתות אמן ובפסטיבלים בינלאומיים בדרך קבע. עלתה ארצה ביוני 2016.

בוריס זובין, Boris Zobin, צ'מבלן, נולד בסנט פטרבורג, רוסיה. החל בלימודי פסנתר בבית ובמכללה למוסיקה ע''ש בורטניאנסקי באוקראינה, במקביל החל בלימודי עוגב. המשיך את לימודיו באקדמיה למוסיקה הלאומית בקייב עם הפרופ' ולרי קוזלוב. בשנת 1997 זובין עלה לישראל ולמד באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. הוא מוסיקאי זוכה פרסים ביניהם, כיום מופיע ברסיטלים בארץ ובחו"ל כפסנתרן, עוגבן ונגן צ'מבלו ומלמד בקונסרבטוריון העירוני ברחובות ובמרכז למוסיקה צור הדסה.

תכנית קונצרט: "באך בסגנון מוסטונן"

במסגרת מוסטונן-פסט טאלין-תל-אביב 2017

מנצח וסולן: אנדרס מוסטונן – כינור.

סולנים אורחים: ברק טל – כינור/ בוריס זובין- צ'מבלו/ גולנרה גכט-בר דרומא – חליל.

בתוכנית:

באך: סינפוניות מתוך קנטטות.

באך: קונצ'רטו לשני כינורות.

אריה בר דרומא: סויטה בסגנון עתיק לחליל ולמיתרים.

באך: קונצ'רטו לכינור ברה מינור

באך: קונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 5

