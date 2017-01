פרק בית - תערוכת יחיד של אמיר רווה בגלריה סאגה

במהלך 20 השנים האחרונות לצד עבודותו כנגר שותף ב״שניים נגרים״ יוצר רווה פרטי ריהוט ייחודיים המטשטשים את הגבולות בין פריט ריהוט אמנותי ובין פריט עיצובי תכליתי. רווה הוא אספן רחוב של פרטי ריהוט וחפצים ישנים ושבורים שמושכים את ליבו בגלל הסיפור שמאחוריהם, סימני הזמן והאנרגיה הרגשית האצורה בהם. הוא מטפל בהם בחמלה רבה עושה שימוש בטכניקות של ״אסמבלאג׳״, ״פירוק והרכבה״ ונגרות. חפצים אלו משמשים עבורו חומר גלם כמו צבעים ואותיות איתם הוא גיבש במהלך השנים שפה אישית המבטאת את רוחו.

ב״פרק בֵּית״ מבקש רווה ליצור חלל המדמה סלון שכולו עיצוב טוטאלי על פי תפיסת עולמו, בדומה למה שנהוג בענקית הריהוט איקאה. בניגוד לפריט עיצוב שעומד בפני עצמו וניצב בודד על מדף לצד עשרות פריטים נוספים כדוגמתו, מאפשר רעיון ״חללי החדרים״ להתחבר לפריט בודד מתוך קונטקסט שקרוב יותר לחלל הביתי - האמיתי. אך, בניגוד לתרבות הצריכה ההמונית אותה מייצגת איקאה, בה כל מוצר מיוצר על פס ייצור במיליוני עותקים, מציג רווה חדר מגורים בלתי ניתן לשכפול. זאת בזכות אותם חפצים ישנים, שבורים וחד פעמיים שאסף לחיקו, ובמלאכת ידיו פירק, חיבר, שייף, הדביק ונתן להם חיים שניים. פרק בֵּית.

בנוסף יוצגו בתערוכה אביזרים משלימים כמו למשל: שטיח של עירית רותם ועבודת אמנות של עדי חסיד.

מחירים לדוגמה: מנורת שולחן 900 ש״ח, שולחן קפה 9,000 ש״ח ושידת אומה 24,000

בין התערוכות בהן השתתף: ״This must be the place״ בגלרית עינגע (2016), ״רהיטים מאויירים״ בגלרית פרימיטיב (2016) ותערוכה קבוצתית בפסטיבל העיצוב DMY בברלין (2012). כמו כן ב-2015 רהיטיו שימשו כתפאורה למופע מחול מודרני של Ate9 Dance Company בגלרית Think Tank בלוס אנג׳לס. שם, לאחר מכן הוצעו העבודות למכירה פומבית.

אירוע הפתיחה ילווה בשלוש הרצאות קצרות מאת המעצבים: אוהד בנית, נעמה אגסי ואמיר רווה.

