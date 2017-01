קונצרט "חגיגת בטהובן" הסימפונית ראשון לציון בפסטיבל מוסטונן פסט

ת"א 13.2, ראשל"צ 19.2 התזמורת הסימפונית הישראלית תקיים קונצרט על טהרת יצירות גדולות של בטהובן, במסגרת הפסטיבל המוסיקלי "מוסטונן פסט". על הקונצרט ינצח אנדרס מוסטונן. הקונצרט יתקיים בת"א (13.2) ובראשל"צ (19.2).

התזמורת תבצע את הקונצ'רטו המשולש לכינור, לצ'לו ולפסנתר ואת הסימפוניה התשיעית של בטהובן. יתארחו בקונצרט סולנים מאסטוניה: קתרינה מריה קיץ (כינור), מרסל יוהאנס קיץ (צל'ו) וסטן היינויה (פסנתר), וזמרים סולנים: יעל לויטה (סופרן), נעמה גולדמן (מצו סופרן), איתן דרורי (טנור) ופבלו בלאקין האסטוני (באס). המקהלות שישתתפו בקונצרט הן מקהלת קולגיום מוסיקלה מאסטוניה וזמרים ממקהלת עמק חפר וממקהלת תיכון אלון.

מרסל יוהאס קיץ, קתרינה מריה קיץ וסטן היינויה הם הזוכים בתחרות הטלוויזיה האסטונית למוסיקאים צעירים בשנים 2013, 2014 ו-2016 בהתאמה. הם כולם החלו את חינוכם המוסיקלי באסטוניה, זכו בפרסים וממשיכים את לימודיהם מחוץ לארצם ובאותו זמן מופיעים כסולנים עם תזמורות והרכבים קאמריים בבמות יוקרתיות.

אריאל כהן, מנכ"ל התזמורת: "בקונצרט הזה, שהוא סעודה עם שתי מנות עיקריות, צפויה לנו חוויה מיוחדת בזכות החיבור המרגש בין שלושת הסולנים האסטוניים: הכנרת והצ'לן התאומים, והפסנתרן, חיבור שמצליח להלהיב את הקהל בכל קונצרט בו הם מנגנים. חיבור נוסף שמעורר סקרנות וציפייה הוא בין שלושת הזמרים הנפלאים מישראל וזמר הבאס האסטוני. אנחנו שמחים בחיבור נוסף שהתרקם בקונצרט זה, בין המקהלה האסטונית למקהלת עמק חפר, שהתמזגה באופן מושלם עם המקהלה הלטבית שהופיעה אצלנו לאחרונה בביצוע הרקוויאם של ורדי, ומקהלת תיכון אלון." אנדרס מוסטונן, מנצח בחמש עונות הקונצרטים האחרונות היה המוסיקאי האסטוני אנדרס מוסטונן פעיל מאד בסצנת המוסיקה הישראלית. עם התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון הופיע לראשונה בעונת תשע"ה. שיתוף הפעולה עם התזמורת כלל הופעות בסדרות המנויים והופעה של התזמורת ב"מוסטונן-פסט טאלין – תל-אביב" שהוא הפיק בישראל. שיתוף הפעולה כלל הבאת אמנים מאסטוניה והכללת יצירות מארצו בתכניות התזמורת. את הופעותיו של מוסטונן ניתן לאפיין כאישיות במיוחד. את נקודת המבט המקורית שלו ואת תפיסתו המוסיקלית הוא לסימפוניות של מאהלר, ליצירות שוסטקוביץ' או לקלסיקונים הווינאיים. את רוב עשייתו כמנצח הוא מקדיש ליצירות קוליות ולסימפוניות דרמטיות. הוא מאד פעיל בביצוע יצירות של מלחינים בני דורו וחש שותף בתהליכי היצירה. בסתיו הנוכחי הוא פעיל במיוחד באירועי יום ההולדת ה-85 של המלחינה סופיה גוּבַּאידוּלינה, באוקטובר ניצח על ביצעו הבכורה לאורטוריה שלה "על אהבה ושנאה" שהוקדשה לו ועל הקונצ'רטו לכינור שלה "אופרטוריום" (מנחה) עם ואדים רפין בהלסינקי. מוסטונן מקווה להביא יצירות אלה ואחרות לביצוע גם בישראל.

לצד עבודת הניצוח ממשיך מוסטונן לעמוד בראש "הורטוס מוסיקוס" (הגן המוסיקלי) , קבוצת הנגנים שהקים כסטודנט בשנות השבעים של המאה שעברה. הקבוצה מבצעת יצירות מתקופות מוקדמות שהחלה בביצוע מוסיקה נוצרית מוקדמת, עוסקת כיום גם במוסיקה מסורתית הודית, יהודית וערבית וביצירות חדישות. עוד מרבה מוסטונן לנגן עם חברים מוסיקה קאמרית ולבצע עם רביעיית "ארט ג'ז" עיבודים ליצירות מופת כמו וריאציות גולדברג והקונצ'רטים הברנדנבורגיים. הופעות רביעיית הג'ז שלו התקבלו בחום בישראל.

התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון נוסדה בשנת 1988 על-ידי עיריית ראשון לציון. בתוך זמן קצר התמקמה בקצה העליון של הפירמידה האמנותית, כגוף מוסיקלי מוביל ומחדש בישראל. משנת 1989 משמשת התזמורת בהצלחה רבה כתזמורת הבית של האופרה הישראלית.

התזמורת מציעה לקהלה מגוון רחב של יצירות מכל התקופות בתכניותיה הכוללות סדרות קונצרטים למנויים, קונצרטים רבים לכל המשפחה, מופעים מוסיקליים לקהל צעיר וקונצרטים מיוחדים לגיל הזהב. התזמורת יצאה לסיורים באירופה כתזמורת האופרה וכן כתזמורת סימפונית לכל דבר. בשלהי שנת 2014 קיימה התזמורת סיור קונצרטים בסין בניצוחו של מנהלה המוסיקלי החדש, ג'יימס ג'אד. אולמות הקונצרטים בצ'ינדאו, בבייג'ין ובשנחאי (שם השתתפה התזמורת בפסטיבל שנחאי וניגנה קונצרט שהוגדר כאירוע מרכזי של הפסטיבל) היו גדושים בקהל שקיבל את התזמורת בתשואות רמות ונלהבות. בקיץ 2008 בפתח עונת העשרים החגיגית יצאה התזמורת למסע הופעות מוצלח במיוחד בארגנטינה ובברזיל.

החל בשנת 2010 לוקחת התזמורת חלק חשוב ומרכזי בהפקות האופרה במצדה בשיתוף האופרה הישראלית. עד כה עלו האופרות "נבוקו" (בשנת 2010), "אאידה" (בשנת 2011), "כרמן" (בשנת 2012), "לה טראויאטה (בשנת 2014), "טוסקה" (בשנת 2015) בניצוחו של דניאל אורן והפקה בימתית של "כרמינה בורנה" בניצוחו של ג'יימס ג'אד. התזמורת זכתה לשבחי הביקורת. 50,000 איש מהארץ ומחו"ל שמעו את התזמורת בהפקות הענק לרגלי המצדה. החל בעונת הקונצרטים 2014-2015 מונה ג'יימס ג'אד למנהל המוסיקלי החדש של התזמורת והחליף את דן אטינגר אשר כיהן בתפקיד 7 שנים . אטינגר מכהן עתה כמנצח אורח ראשי. ג'יימס ג'אד מונה לאחרונה גם כמנהל מוסיקלי וכמנצח ראשי של התזמורת הפילהרמונית של סלובקיה.

חגיגת בטהובן – מוסטונן פסט, התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון במסגרת פסטיבל מוסטונן פסט Beethoven Celebration – Mustonen Fest מנצח אנדרס מוסטונן Andres Mustonen בהשתתפות קתרינה מריה קיץ – כינור (אסטוניה) מרסל יוהאנס קיץ – צ'לו (אסטוניה) סטן היינויה – פסנתר (אסטוניה) יעל לויטה – סופרן נעמה גולדמן – מצו סופרן איתן דרורי - טנור פבלו בלאקין – באס (אסטוניה) מקהלת קולגיום מוסיקלה מאסטוניה (מנצח: אנריק אוקסברב) זמרים ממקהלת עמק חפר וממקהלת תיכון אלון (מנצח: שמעון לבטוב) Katarina Maria Kitz - violin (Estonia) Marcel Johannes Kitz - cello (Estonia) Sten Heinoya – piano (Estonia) Yael Levita – soprano (Israel) Na'ama Goldman – mezzo soprano (Israel) Eitan Drori – Tenor (Israel) Pavlo Balakin – bass (Estonia) Collegium Musicale Estonia (chorus master - Enrik Ūksvärav) Singers from Emek Hefer Choir and Alon school choir (chorus master - Shimon Levtov) בתוכנית: בטהובן, הקונצ'רטו המשולש לכינור, לצ'לו ולפסנתר, בדו מגו'ר אופ. 56 בטהובן, סימפוניה מס' 9 ברה מינור, אופ. 125.

Beethoven – Triple concerto for violin, cello and piano in C major op. 56 Beethoven – Symphony No. 9 in D minor, op. 125 מועדי הקונצרט תל אביב, המשכן לאמנויות הבמה, בית האופרה 13.2 יום ב' בשעה 20:00 ראשון לציון, היכל מאיר ניצן לאמנויות הבמה 19.2 יום א' בשעה 20:30 רכישת כרטיסים: 110-285 ₪. טל' להזמנות כרטיסים: 03-9484840 או דרך אתר התזמורת.

מחירי הכרטיסים נקבעים לפי המושבים באולם, הנחות לגמלאים, תלמידים, סטודנטים וקבוצות.