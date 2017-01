חיים בסרט: איך סוכן ביטוח קמצן, מדריכת טיולים ועובדת בשירות התעסוקה גרים על רוטשילד?

דירות בתל אביב. קרדיט תמונה: shutterstock

לאחרונה השיקה הרשת האמריקאית NBC קומדיה נהדרת המספרת את סיפורם של אלו ששפר עליהם מזלם ובחיים שאחרי המוות זכו להגיע למקום הטוב (The good place). אדריכל גן העדן המקומי הוא מייקל (טד דנסון), שכחלק מניסיונותיו להבין את בני האדם בכללותם מצא את עצמו צופה בכל עשר העונות של ״חברים״. כשהוא סיפר על כך לאלינור (קירסטן בל) הדיירת החדשה במקום הוא שאל: ״How did they afford that apartment״, והיא השיבה: ״Yeah, we were all confused about that too״. כן, גם אנחנו היינו מבולבלים איך רייצ׳ל, פיבי, צ׳נדלר רוס וכל יתר החברים הצליחו להחזיק בדירות באחת הערים היקרות ביותר בעולם, כשהדאגות העיקריות שמרחפות מעל ראשן הן על רקע רומנטי.

אבל האם אנחנו צריכים לנסוע עד מנהטן כדי לשאול את עצמנו את השאלה הזו? אחרי הכל, על המסך הקטן שלנו עלו לאורך השנים הפקות מקור שהתרחשו בתל אביב, וגם גיבוריהן, כך נדמה, היו מוטרדים בנושאים שונים שאף אחד מהם לא כלל את מחיר השכירות או ביטוח המשכנתא לדירה המרווחת והמעוצבת בה התגוררו. זה מתחיל מקרובים קרובים בשדרות רוטשילד בתל אביב, עובר דרך פלורנטין עם כוכבי הסדרה בעלת אותו השם ומגיע עד החברים של נאור בדירות במרכז תל אביב. בזמן שבהינו במסך הפכו המגורים בשכונות השונות הללו בתל אביב להרבה יותר קשים להשגה, והיו אלו הסדרות הפופולריות עצמן, בין היתר, שהשפיעו על מחירי הנדל״ן בהן.

ונתחיל בהתחלה: זוכרים את קרובים קרובים? קומדיית המצבים הנהדרת של אפרים סידון וב. מיכאל ששודרה בערוץ הראשון בשנות ה-80 ועסקה בחייה של משפחה ישראלית מורחבת החולקת מגורים בבניין משותף ברחוב המומצא ויטק מספר 9. הדרמות שהעסיקו את כוכבי הסדרה נסובו סביב הצגות בית ספר, צמחונות, בחירות לוועד הבית, וכיאה לשני הכותבים העומדים בראשה גם בנושאים קצת יותר מורכבים בוודאי ביחס לתקופה כמו שכירת עוזר בית ערבי או יחסי מזרחים-אשכנזים. הבניין המצולם בסדרה נמצא בפינת הרחובות החשמונאים ושדרות רוטשילד, מיקום יוקרתי שהדירה האחרונה שנמכרה בו ב-2012 עלתה לבעליה 4.6 מיליון שקלים. אין לנו ספק שסוכן ביטוח קמצן, מדריכת טיולים ועובדת בשירות התעסוקה לא יכולים באמת להרשות לעצמם לגור בה, אבל בין ההיפוכונדריה של יורם למניפולציות של אילן לאף אחד לא היה עניין בשאלות שכאלו.

המקרה של גיבורי פלורנטין עושה קצת יותר הגיון כלכלית, לפחות במקרה של תותי, איגי ותומר המתגוררים בדירת שותפים בפלורנטין, או של שירה העובדת כמגישה בערוץ הילדים וגלי, שבמסגרת העבודה יוצאת לבריכה כדי לכתוב איזו פואמה רכילותית לעיתון שלה. אבל אם נפשפש שניה בארכיון ונביט בפתיח של הסדרה, ניזכר בימים בהם הייתה השכונה הדרום תל אביבית מקום מרכזי לעסקים קטנים ותעשייה זעירה, כשההתחדשות העירונית הייתה בתחילת דרכה. 16 שנים מאוחר יותר ניתן לראות את ההשפעה שיצרה הסדרה והפרויקט של עיריית ת״א ורמת החיים הסוציואקונומית בשכונה המוזנחת עלתה, אך עדיין ניתן למצוא בה דירות להשכרה במחיר סביר, כלומר אם 4,500 שקלים לדירת חדר נשמע לכם כמו מחיר הולם.

קצת לפני שפלורנטין זכתה לאור הזרקורים הייתה זו אופרת הסבון הישראלית הראשונה, ״רמת אביב ג״ שהפנתה את תשומת לב הצופים לשכונה המנומנמת השוכנת מעבר לירקון. הסדרה ציירה את השכונה כמעין בוורלי הילס מקומית וכסמל תל אביבי של נהנתנות ואליטיזם של האלפיון העליון, מגמה שעלתה בד בבד עם תנופת מגדלי המגורים והדירות רחבות הידיים בשנות ה-90 המופיעים אף הם בפתיח התוכנית.

"רבים שניזונו מהסדרה עברו באותה תקופה לשכונה. כעבור כמה שנים כבר הבינו שזו שכונה רגילה, רק עם רמה סוציו־אקונומית קצת יותר גבוהה”, מספר עמי גרינברג, לשעבר יו"ר ועד רמת אביב ג' ובעל משרד תיווך נכסים ותיק בכתבה של עמית יולזרי לציון 20 שנה לעליית אופרת הסבון לאוויר.

ונסיים בחברים של נאור המבלים זמן רב בחיפוש אחר אשת החלומות של הגיבור בעודם ישובים בדירה המרכז תל אביבית בעלת מכונת הקפה היוקרתית, הג׳וקבוקס והמקרר המבריק מתוצרת Smeg שמופיע בעונה השלישית. בדומה לאימו, גם אנחנו לא מבינים איך הוא יכול היה להרשות לעצמו לגור בלוקיישן ובחלל הנהדר הזה, כשכל מה שהוא עושה כל היום זה לשבת בבתי קפה.