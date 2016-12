חדש בספארי! תיבת נוח מודרנית- בנק רקמות בע"ח

תיבת נוח של העתיד! בנק רקמות בעלי חיים מוקם בספארי ברמת גן- Israel-German Ark of Life פרויקט מיוחד בשיתוף פעולה ישראלי-גרמני! באמצעות רקמות העור שישתמרו למשך 3,000 שנה בתוך חנקן נוזלי ניתן יהיה להפיק חיות בר שנכחדו. לאור ההכחדה ההולכת וגוברת ומצבם החמור של חיות הבר בטבע, הוחלט להקים פרויקט מיוחד של שימור רקמות בעלי חיים. באמצעות הרקמות יוכלו מדענים להפיק בעתיד, את אותם בעלי חיים שנמצאים על סף הכחדה או כאלה שעלולים להיכחד בשנים הבאות. פרטים מערכת החדשות 29.12.2016 11:12 29.12.2016 11:12 צוות הרופאים שמוביל את הפרויקט מקווה ומאמין כי עוד צוותים מגני חיות ברחבי העולם יצטרפו אליהם וכך מאגר הרקמות יגדל לכדי מאגר עצום ובעתיד ניתן יהיה ליצר מגוון רחב של בעלי חיים בעלי מטען גנטי מגוון. צילום: אילוסטרציה את הפרויקט Israel-German Ark of Life (IGAL) המשותף לספארי ולמכון המתקדם בגרמניה (Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, IZW) , הקימו ד"ר יגאל הורוביץ וטרינר הספארי, פרופ' תומס הילדברנדט וד"ר סוזאן הולץ מברלין. בעשורים האחרונים ישנו תהליך מואץ של הכחדת בעלי החיים. גני החיות המודרניים, שמו להם למטרה לעורר מודעות לתהליכי ההכחדה ולשמר את חיות הבר על ידי ריבוי חיות בר ועיסוק מתמיד בחינוך בכדי לעורר אמפטיה, חמלה וסובלנות כלפיהם. שימור וריבוי בעלי חיים הוא "תורה" בפני עצמה וחשוב לעשות זאת באופן מדויק עד כמה שניתן. גני החיות יכולים לשמר ברווחה, מינים בודדים והריבוי נעשה בין פרטים שאינם בעלי קרבת משפחה. אולם, לא ניתן לשמר יותר ממספר פרטים מכל מין ויש לא מעט בעלי חיים שאינם נמצאים בגני חיות. על אף המאמצים הרבים של גני החיות ברחבי העולם, קיים חשש כי בעוד שנים אחדות רבים מבעלי החיים ייכחדו לחלוטין. לאחרונה, הוחלט כי לאור הטכנולוגיות המתפתחות, הספארי והמכון הגרמני IZW יקימו פרויקט משותף, מיוחד במינו של שימור רקמות בעלי חיים מהם בעתיד יוכלו לייצר מיני בעלי חיים שעלולים להיכחד מעולמנו. וטרינר הספארי ד"ר יגאל הורוביץ חבר לפרופסור תומס הילדברנדט ( (Prof. Dr. Thomas B. Hildebrandt וד"ר סוזאן הולץ Susanne Holze) Dr.) מומחים להפריות חוץ גופיות ורביית חיות בר ויחדיו החליטו על הקמת פרויקט משותף Israel-German Ark of Life (IGAL) -תיבת נוח של רקמות בעלי חיים למען עתיד ורוד ואופטימי יותר. מטרת הפרויקט היא לאסוף רקמות מבעלי חיים בסכנת הכחדה ולייצר בנק של רקמות. כיוון שהטכנולוגיה מתפתחת בקצב מסחרר, בדורות הבאים ויתכן שאפילו בשנים הבאות, ניתן יהיה ליצר בעזרת רקמת עור שנשתמרה את אותם מינים נכחדים וכך לשמר מגוון רחב יותר של מטען גנטי (שימור גנטי של בע"ח). בבנק הרקמות יאספו רקמות של בעלי חיים מגן החיות אך בעיקר רקמות של ציפורים נודדות, חלקן נדירות מאוד, שמגיעות לטיפול בבית החולים לחיות בר של הספארי ורשות הטבע והגנים. לבית החולים לחיות בר מגיעים מידי שנה אלפי בעלי חיים לטיפול במטרה להשיבם לטבע, צוות בית החולים טיפל במגוון עצום של בעלי חיים ומאז הקמתו הגיעו לטיפול כ-23 אלף בעלי חיים שכללו יותר מ-300 מינים שונים. רקמות העור של בעלי חיים ישתמרו בטכניקה מיוחדת בתוך מכלי חנקן נוזלי בטמפרטורה של מינוס 196 מעלות צלזיוס. הדגימות ישמרו בישראל וגם בגרמניה כדי להגדיל את האבטחה והשמירה עליהם. טכנולוגית יצור בעלי החיים נמצאת כעת בפיתוח מתקדם ונראה כי בקרוב תוכל להיכנס לשימוש, אף על פי שעדיין לא ניתן לייצר בעלי חיים בדרך זו, מובילי הפרויקט רוצים להתחיל באיסוף כדי לא לאבד את הפוטנציאל הגלום בכל בעלי החיים שמגיעים לטיפול בבית החולים ובאמצעותם ניתן יהיה לסייע בעתיד לבני מינם. ככל הנראה בעתיד הקרוב יותר ניתן יהיה לרפא חיות בר פצועות ולהשלים חלקי גוף חסרים בעזרת בנק הרקמות המתהווה. פרויקט דומה קיים גם בגן החיות של סאן-דייגו ובגן החיות המלכותי של לונדון אולם זהו הפרויקט הראשון לפי מיטב ידיעתנו שחולש על אפריקה, אירופה (למעט כאמור אנגליה) אסיה ואפריקה. צוות הרופאים שמוביל את הפרויקט מקווה ומאמין כי עוד צוותים מגני חיות ברחבי העולם יצטרפו אליהם וכך מאגר הרקמות יגדל לכדי מאגר עצום ובעתיד ניתן יהיה ליצר מגוון רחב של בעלי חיים בעלי מטען גנטי מגוון. שתףצייץשתף דביקות אהובות למאמר הבא מחקר חדש: גם החרקים נודדים על פי עונות השנה למאמר הבא מחקר חדש: גם החרקים נודדים על פי עונות השנה