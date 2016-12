פסטיבל הקולנוע "מבט נוסף" החמישי - "תשוקה חותכת" 14.1-31.1.17 אליסה מחליטה להצטרף לאחותה ומשפחתה בביקור אצל אביה לואיס, זאת לאחר שלא ראתה אותו מזה תשע שנים. בעקבות המפגש היא מחליטה להישאר בבית אביה ולטפל בו. בבידוד הכפרי, נחשפים פרטים מהעבר שהשפיעו על יחסיהם המתוחים של האב ובתו, ואשר עיצבו את מסלולי חייהם הנפרדים. השניים מוצאים את עצמם לכודים בין קטבי המוות והאהבה, הפנטזיה והמציאות, באופן שיבשר את סיומם של דברים אבל גם התחלות חדשות. פרטים מערכת החדשות 26.12.2016 12:12 26.12.2016 12:12 לחובבי הקולנוע המשובח: פסטיבל "מבט נוסף" 5 לקולנוע אירופאי משוחזר - בסינמטקים ברחבי הארץ מנהל אמנותי: ד"ר דן חיוטין, סינמטק תל אביב, סינמטק חיפה, סינמטק ירושלים, סינמטק חולון, סינמטק הרצליה. תכנייה ותקצירים "אליסה, אהובה שלי" | "Elisa, My Life" - ספרד, 1977 בימוי: קרלוס סאורה | Carlos Saura שחקנים: פרננדו ריי, ג'רלדין צ'פלין, איזבל מסטרס 125 דקות, ספרדית, תרגום לעברית | 125 Min., Spanish, Hebrew Sub. "אליסה, אהובה שלי" הוא עוד יצירה מרתקת של הבמאי המהולל קרלוס סאורה ("קריאת העורב"), אשר זיכתה את פרננדו ריי בפרס השחקן בפסטיבל קאן. סרט הפתיחה של פסטיבל "מבט נוסף", סינמטק תל אביב 12.1.17 | 20:00 "ורוניקה הקטנה" | "Little Veronika" - אוסטריה, 1929 בימוי: רוברט לנד | Robert Land שחקנים: קתה פון נאגי, מלי דלשאפט, מיצי צוורנץ 70 דקות, אילם, תרגום לעברית | min.70 Silent, Hebrew Sub., ההקרנות תתקיימנה בליווי מוזיקלי חי בסינמטקים השונים. "ורוניקה הקטנה" מגולל את סיפורה של נערת כפר ענייה, מבית נוצרי, הנשלחת לבקר את דודתה המתגוררת בוינה. עם הגיעה לעיר השוקקת, נחשפת הנערה לאורח חייהם הססגוני, שלא לומר נהנתני, של דודתה וסביבתה הקרובה. באחד מהערבים בו היא מבלה בחברתה, פוגשת ורוניקה באחד ממחזריה המגלה עניין דווקא בה במקום בדודתה המבוגרת. לאחר שמתברר כי ורוניקה היא לא יותר מאשר כלי בידי חבורת ההוללים, המציאות מכה בצעירה שמבינה כי "כללי המשחק" אינם תואמים את המוסר האדוק שעל ברכיו חונכה. כעת עליה לקבל החלטה גורלית באשר לעתידה. "ורוניקה הקטנה" הוא אחד מהאוצרות החבויים של הקולנוע האילם דובר הגרמנית בתקופה שבין מלחמות העולם. דרכו מתאפשרת היכרות מחודשת עם אחד השמות העלומים של הקולנוע האוסטרי, רוברט לנד, מההבטחות הגדולות של תקופתו שחייו ועבודתו נגדעו בעקבות רדיפת הנאצים. זוהי הזדמנות נדירה לצפות בסרטו, שעד לאחרונה נחשב כאבוד, ועבר שחזור לאחר שעותק במצב כמעט שלם אותר בצרפת. הסרט הוא גם אחד מהתיעודים היחידים של רובע הפרטר של וינה טרם השמדתו בהפצצות מלחמת העולם השנייה, אותו רובע שעל הריסותיו צולם "האדם השלישי" (קרול ריד, 1949) עשרים שנים מאוחר יותר. לפני ההקרנה ד"ר ניקולאס ווסטרי, המנהל בפועל של ארכיון הקולנוע האוסטרי, ייתן הקדמה קצרה (באנגלית) על הסרט ושחזורו. (בירושלים, חיפה ותל אביב) מועדים מפורטים ניתן למצוא מטה. "מעלית לגרדום" | "Elevator to the Gallows" - צרפת, 1957 בימוי: לואי מאל | Louis Malle שחקנים: ז'אן מורו, מוריס רונה, ז'ורז' פוז'ולי, לינו ונטורה 91 דקות, צרפתית, תרגום לעברית | 91 Min., French, Hebrew Sub. ז'וליין, חייל לשעבר, רוצח את מעסיקו, שהינו גם בעלה של אהובתו, פלורנס. בעודו נמלט ממשרדו של הבעל, מבין הרוצח כי שכח פריט מפליל. הוא חוזר לבניין בזריזות, אבל נלכד במעלית. נסיבות אומללות אלה יתחילו שרשרת אירועים טרגיים, אשר יכללו גם את פלורנס וכן זוג צעיר אשר גונב את מכוניתו של ז'וליין. "מעלית לגרדום", סרט הבכורה של לואי מאל ("להתראות ילדים"), בישר בסגנונו את בוא הגל החדש הצרפתי, וכן מציב את ז'אן מורו כדמות מרכזית בגל זה. מוזיקת הג'אז המהפנטת הנשמעת ברקע אולתרה לחלוטין על-ידי מיילס דייויס האגדי תוך צפייה בסרט, מה שתרם למעמדו כיצירה שהגדירה מחדש את היחסים בין הפסקול לתמונה בקולנוע. "הקורבן העשירי" | "The 10th Victim" - איטליה, 1965 בימוי: אליו פטרי | Elio Petri שחקנים: מרצ'לו מסטרויאני, אורסולה אנדרס, אלזה מרטינלי 92 דקות, איטלקית, תרגום לעברית | 92 Min., Italian, Hebrew Sub. סרטו האפוקליפטי-סטירי של אליו פטרי ("חקירתו של אזרח העומד מעל לכל חשד") מתאר עתיד לא רחוק, שבו ניתנת לאנשים בעלי נטיות אלימות האפשרות לממש את משאלת ההרג שלהם על-ידי ציד בני אדם. ההיגיון אומר שזו הדרך הטובה ביותר למנוע התפרצות מלחמות. 'הציד' הופך לבילוי הפופולרי בעולם, כאשר גם מי שחפצים בפרסום והתעשרות קלה משתתפים בו. כללי המשחק מקנים עשרה סיבובים לכל מתמודד, חמישה כציידים, וחמישה נוספים כניצודים. האחרון לשרוד את הסיבוב העשירי זוכה בסכום כסף נכבד ולפרוש בעודו בחיים. במסגרת זו, קרולין מרדית', המגולמת בידי אורסולה אנדרס, היא ציידת שרודפת אחר הקורבן העשירי שלה, במטרה להפוך את תפיסתו ל'הרג המושלם'. קורבנה הוא לא אחר מאשר מרצ'לו (מרצ'לו מסטרויאני). אך הלה מהסס להרוג את מרדית', מאחר שאינו בטוח כי היא אכן הציידת שרודפת אחריו, ויתרה מכך, השניים גם מפתחים קשר רומנטי ביניהם. מי, אם כן, יהיה הקורבן העשירי? "היפהפייה" | "The Beauty" – ליטא, 1969 בימוי: ארונס ז'בריונס | Arūnas Žebriūnas שחקנים: אינגה מיקיטה, ליליה זדקיטה, ארווידס סמוקס 63 דקות, ליטאית, תרגום לעברית | 63 Min., Lithuanian, Hebrew Sub. מהיצירות המפורסמות והאהובות בקולנוע הליטאי, "היפהפייה" מתמקד באינגה, ילדה קטנה החיה יחד עם אמה בשיכון צנוע. המשחק האהוב עליה ועל ילדי השכונה כולל ריקוד במעגל, תוך שכל הילדים מרעיפים עליה מחמאות. בשל אופייה הנעים והכן, הילדה מכונה בפי כל "יפהפייה". אבל כאשר מגיע ילד חדש לבניין בו מתגוררות אינגה ואמה, וניסיונותיה לשתפו במשחק עולים בתוהו, הוא מעז ללעוג לה ולנמשיה, ולקרוא לה מכוערת. בעקבות כך תפיסתה של אינגה את המציאות סביבה מתחילה להתערער, והיא יוצאת לתור אחר יופי אמיתי. לפני ההקרנה ד"ר לינה קמינסקייטה-יאנצ'יורינה, חוקרת קולנוע מליטא, תיתן הקדמה קצרה (באנגלית) על הסרט ושחזורו. (בירושלים, חיפה ותל אביב) מועדים מפורטים ניתן למצוא מטה. הכל למכירה | "Everything for Sale" - פולין, 1969 בימוי: אנדז'יי ויידה | Andrzej Wajda שחקנים: באטה טישקייביץ, אליזבייטה צ'ישבסקה, אנדז'יי לאפיקי, דניאל אולבריצ'סקי 105 דקות, פולנית, תרגום לעברית | 105 Min., Polish, Hebrew Sub. במה שנודע כסרטו האישי ביותר, הבמאי הפולני הגדול אנדז'יי ויידה מבקש להתמודד עם אובדן חברו השחקן ז'בגינייב צ'יבולסקי ("פנינים ואפר"), אשר נהרג בתאונת רכבת בתחילת 1967. עלילת הסרט מערבת בין המציאות לבדיון, ומתארת את תהליך יצירת סרט שבו השחקן הראשי נעלם והבמאי אנדז'יי, בן דמותו של ויידה, חייב להמשיך בלעדיו. מתוך נסיבות אלה, "הכל למכירה" חושף את תשוקתו הגדולה של היוצר לקולנוע, ומאפשר לנו לבחון כיצד מלאכתו משמשת כגשר בין העולם הפרטי והציבורי. סרטו של ויידה, שהלך לעולמו לפני מספר חודשים, יוקרן כחלק מאירוע מחווה לזכרו שיערך במסגרת מהדורה זו של "מבט נוסף" (ראו למטה). לפני ההקרנה ד"ר דן חיוטין ייתן הקדמה קצרה על הסרט. (סינמטק תל אביב) מועד מפורט ניתן למצוא מטה. "אדלהייד" | "Adelheid" - צ'כיה, 1969 בימוי: פרנטישק ולצ'יל | František Vláčil שחקנים: פטר צ'פק, אמה צ'רנה, יאן ווסטרציל 99 דקות, צ'כית, תרגום לעברית | Min., Czech, Hebrew Sub.99 בתום מלחמת העולם השנייה, מקבל לידיו ויקטור, חייל צ'כי לשעבר, אחריות על אחוזה כפרית שבעליה הגרמני נלכד ונאסר על פשעי מלחמה. ויקטור מתאהב באדלהייד, בתו של בעל האחוזה, הממשיכה להתגורר בה כמשרתת, ואף מגן עליה מפני אלו בכפר המאיימים לפגוע בה. היא מצידה נעתרת לתשוקתו, אך נראה שמאחורי בחירה זאת עומדות גם כוונות נסתרות לא רומנטיות בעליל. "אדלהייד" היה סרטו הראשון של הבמאי פרנטישק ולצ'יל ("מרקטה לזרובה") שצולם בצבע, והיה לאחד הראשונים שעסקו ביחסם של הצ'כים לכובשיהם הנאצים לשעבר, מה שכצפוי עורר תחושות עזות בקרב צופיו. יחד עם זאת, הוא אינו מייפה את המציאות, אלא מציג אותה במלוא עוגמתה, וחושף את הגבול הדק שבין הרגש לאובססיה, ועד כמה לעתים קשה להבחין בו. "ביקור, או זיכרונות ווידויים" | "Visit, or Memories and Confessions" - פורטוגל, 1982 בימוי: מנואל דה אוליביירה | Manoel de Oliveira שחקנים:מנואל דה אוליביירה, מריה איזבל דה אוליביירה, דיוגו דוריה, תרזה מדרוגה 73 דקות, פורטוגלית, תרגום לעברית / 73 Min., Portuguese, Hebrew Sub. סרטו התיעודי האוטוביוגרפי של גדול במאי פורטוגל, מנואל דה אוליביירה, צולם בשנת 1982, אך על פי דרישת הבמאי, לא הוקרן אלא לאחר מותו. הוא מהווה קינה יפהפייה ומתמשכת הנפרשת על פני ביקורו בבית שבו חי ויצר במשך מרבית שנותיו. תוך שהוא נפרד מביתו, שבים ועולים דימויי התקופה הארוכה אותה העביר בו יחד עם משפחתו, תקופה שבמהלכה גם נכלא ונחקר על-ידי המשטר הדיקטטורי של סלזר. מתוך כך, אנחנו מתוודעים למחיר שנגבה מחיי האמן, שכן כפי שדה אוליביירה בעצמו אומר, "תמיד הקרבתי את הכל כדי שאוכל לעשות את סרטיי". הקרנה מיוחדת של סרט ישראלי משוחזר שלושה צדדים למטבע | Description of a Struggle - ישראל, 1960 בימוי: כריס מרקר | Chris Marker קריינות: פרופ' יעקב מלכין 60 דקות, עברית, תרגום לאנגלית | 60 Min., Hebrew, English subtitles במסגרת מחויבותו לחשוף שחזור קולנועי מקומי, "מבט נוסף" מציג את סרטו המופתי של כריס מרקר ("המזח"), אשר בא לבחון את הסוגיות ההיסטוריות, החברתיות, התרבותיות והמוסריות המצויות בליבת קיומה של מדינת ישראל. בתוך סוגיות אלה מרקר, בסגנונו הייחודי והפואטי, גם שוזר שאלות שליוו אותו לכל אורך עשייתו: שאלות הנוגעות לטיב הקשרים שבין זיכרון קיבוצי, היסטוריה מתועדת וזיכרונות אישיים. זוהי הזדמנות ייחודית להיחשף למבט על ישראל "של פעם", וכן ליצירת מפתח של במאי אירופי מהולל, אשר זיכתה אותו בפרס דב הזהב בפסטיבל ברלין. לפני ההקרנה מאיר רוסו, מנהל ארכיון הסרטים הישראלי, ייתן הקדמה על הסרט ושחזורו. (סינמטק ירושלים) לפני ההקרנה, ד"ר אוהד לנדסמן, חוקר קולנוע, ייתן הקדמה קצרה על הסרט. (סנימטק תל אביב) מועדים מפורטים ניתן למצוא מטה. אירועים מיוחדים במסגרת תכנית ההקרנות "ורוניקה הקטנה" - לפני ההקרנה ד"ר ניקולאס ווסטרי, המנהל בפועל של ארכיון הקולנוע האוסטרי, ייתן הקדמה קצרה (באנגלית) על הסרט ושחזורו. (בסינמטק תל אביב, ירושלים וחיפה בלבד) תל אביב 16.1, 19:00 | ירושלים 18.1, 19:00 | חיפה 19.1, 19:00 "היפהפייה" - לפני ההקרנה ד"ר לינה קמינסקייטה-יאנצ'יורינה, חוקרת קולנוע מליטא, תיתן הקדמה קצרה (באנגלית) על הסרט ושחזורו. (בסינמטק תל אביב, ירושלים וחיפה בלבד) תל אביב 18.1, 19:00 | ירושלים 19.1, 19:00 | חיפה 17.1, 21:00 "שלושה צדדים למטבע" - לפני ההקרנה מאיר רוסו, מנהל ארכיון הסרטים הישראלי, ייתן הקדמה על הסרט ושחזורו. (בסינמטק ירושלים בלבד) | ירושלים, 26.1, 19:00 "שלושה צדדים למטבע" - לפני ההקרנה, ד"ר אוהד לנדסמן, חוקר קולנוע, ייתן הקדמה קצרה על הסרט. (בסנימטק תל אביב בלבד) | תל אביב, 22.1, 21:30 "הכל למכירה" - לפני ההקרנה ד"ר דן חיוטין, המנהל האמנותי של הפסטיבל, ייתן הקדמה קצרה על הסרט. (בסינמטק תל אביב בלבד) | תל אביב 24.1, 21:00 סודות הארכיון לסרטים - סיור והרצאה במסגרת הקרנת הסרט "הצד השלישי של המטבע", סינמטק ירושלים שעת התחלת הסיור: 26.1.17 | 17:45 משך הסיור: 50 דקות נקודת התחלה: הכניסה לסינמטק ירושלים הצטרפו אלינו לסיור חוויתי בארכיון הישראלי לסרטים! בואו לגלות איך נראים הסרטים מחוץ לחדרי ההקרנה. נבקר בחללי הארכיון, נראה ונמשש מקרוב פילם צלולואיד 16 ו35 מ"מ ופורמטים קולנועיים היסטוריים נוספים, נשמע על מאמצי הארכיון לשמר את המורשת הקולנועית הישראלית, ועל אתגרי השימור של העותקים הדיגיטליים החדשים, מה כוללת עבודת הארכיונאי וכיצד עבודתו נועדה לשרת את קהילת הקולנוע בישראל ובעולם. הסיור והרצאה פתוחים לקהל הרחב ללא עלות ומותנה בהרשמה מראש. אימייל להרשמה מראש: "מבט נוסף" מציג מחווה לאנדז'יי ויידה (1926-2016) בצמוד הקרנת הסרט "הכל למכירה", סינמטק ירושלים, תל אביב וחיפה הדיבוק של אנדז'יי ויידה | The Dybbuk of Andrzej Wajda - ישראל, 1988 בימוי: עמי (טדאוש) דרוזד | Ami (Tadeusz) Drozd בהשתתפות: אנדז'יי ויידה, קריסטינה זכבטוביץ', נאווה זיו, עודד תאומי. 60 דקות, עברית ופולנית, תרגום לעברית בשנת 1988 אנדז'יי ויידה הוזמן על ידי תיאטרון הבימה לביים את ההצגה "הדיבוק". עמי דרוזד, במאי ישראלי יליד פולין, עקב אחרי כל שלבי העבודה של ויידה, וליווה אותו במהלך מסעותיו בישראל. סרטו משרטט דיוקן מורכב ורגיש של הקולנוען הנודע, אשר נחשב מהיוצרים החשובים ביותר בתולדות הקולנוע. בין השאר, הוא חושף את דעותיו על אמנות הקולנוע והתאטרון, וכן את יחסו לשאלת הקיום היהודי בפולין, לרבות השואה וגירוש היהודים בעקבות משבר 1968. לאחר ההקרנה תתקיים שיחה עם במאי הסרט, עמי דרוזד. האירוע מתקיים בשיתוף עם המכון הפולני. שתףצייץשתף דביקות אהובות למאמר הבא סרט על יום בחיי 2020 אנשים יפתח את פסטיבל הקולנוע הרוחני למאמר הבא סרט על יום בחיי 2020 אנשים יפתח את פסטיבל הקולנוע הרוחני