הרואודשואו השנתי של רשות החדשנות בסין שב להלהיב את הסינים: 14 חברות מתחומי הICT קיימו השבוע למעלה מ 500 מפגשי B2B עם חברות וגופי השקעה סיניים במטרה לייצר שיתופי פעולה במו"פ וקשרים עסקיים. בסוף שבוע זה שבה לישראל משלחת הרואודשואו השנתית לסין, שמארגנת רשות החדשנות. המשלחת, שמינית במספר, התמקדה השנה בסקטור הICT וביקרה בארבע ערים גדולות וחשובות: ננג'ינג, שנגחאי, ג'ינאן ובייג'ין. פעילות הרואודשואו שהפכה כבר למסורת, מהווה נדבך חשוב בפעילות הענפה שמקיימת רשות החדשנות לפתיחת דלתות השוק הסיני לחברות הישראליות. פרטים מערכת The-Pulse 25.12.2016 02:12 25.12.2016 02:12 בסוף שבוע זה שבה לישראל משלחת הרואודשואו השנתית לסין, שמארגנת רשות החדשנות. המשלחת, שמינית במספר, התמקדה השנה בסקטור הICT המשלחת כללה 14 חברות מסקטור הICT שקיימו במהלך שבוע זה למעלה מ 500 פגישות פרטניות עם חברות סיניות וגופי השקעה. מפגשי פנים מול פנים, שחלקם תואם מראש וחלקם התבצע On the spot, מהווים פלטפורמה שאינה ברת תחליף, ליצירת הזדמנויות בשיתופי פעולה במו"פ, בהשקעות ובקשרים מסחריים בין גופים ישראלים לסיניים ויש להם משקל רב בחשיפת החברות הישראליות לשוק הסיני העצום. ד"ר יורם לבנון, המדען הראשי של חברת Beyond Verbal העוסקת ביישומי ניתוח קולות אנושיים בהקשרים רפואיים ועסקיים שהשתתף ברואודשואו, אומר כי: "ניכר היה כי ההתלהבות הסינית מהישגי החדשנות שלנו ושל החברות המשתתפות האחרות ברואודשואו היתה רבה וכי השילוב בין כוחות השוק של המדינה הגדולה בעולם מבחינת אוכלוסין לבין החדשנות הישראלית היא בעלת פוטנציאל כלכלי אדיר". עידית רוזנבלום, סמנכ"לית שיווק בחברת Imonomy, המפתחת פלטפורמה טכנולוגית למיקסום פוטנציאל המידע הגלום בתמונות ברשת, לטובת העצמת רמת מעורבות המשתמשים והשאת ערך לאתרי אינטרנט מסרה כי: "זו הפעם הראשונה בה Imonomy לוקחת חלק מפעילות מסוג זה, אשר תתרום רבות לחברה ביצירת ממשקים ישירים עם מקבלי החלטות בשוק האינטרנט הסיני לטובת שיתופי פעולה אסטרטגיים בהמשך". אבי לובטון, מנהל פעילות אסיה-פסיפיק במערך הבינלאומי ברשות החדשנות מסכם: "פוטנציאל השת"פ בתחום הICT עם סין הוא אדיר שכן זו נהפכת בהתמדה למובילה עולמית בענף זה; 1.3 מיליארד מנויי טלפונים ניידים, 710 מיליון משתמשי אינטרנט ו 220 מיליון משקי בית עם חיבור לפס רחב, מהווים כר פורה לחדירת טכנולוגיות פורצות דרך של חברות ישראליות בתחום. בשנים האחרונות פועלת רשות החדשנות לחיזוק שיתוף הפעולה עם סין נוכח הבנת פוטנציאל אדיר זה במגוון סקטורים והניסיון מראה כי פעילות הרואודשואו בצירוף עבודת המשך מאומצת, מניבה לחברות תוצאות של ממש בדמות עסקאות, השקעות ושיתופי פעולה מסוגים שונים. יתר על כן, בשבוע אחד של רואודשואו בו מקיימת כל חברה באינטנסיביות עשרות פגישות מושגת פעילות השווה לעבודת פיתוח עסקי בן חודשים רבים ומאמץ ניכר". שתףצייץשתף דביקות אהובות למאמר הבא מסלול "ויזות לחדשנות" ליזמים זרים יוצא לדרך: רשות החדשנות מזמינה גופים להגיש הצעות למאמר הבא מסלול "ויזות לחדשנות" ליזמים זרים יוצא לדרך: רשות החדשנות מזמינה גופים להגיש הצעות