מאסטר קובי בדרך לישראל - באימון כוחות צבא ומשטרה בברזיל

אימון קרב מגע מאסטר קובי ליכטנשטיין

מאסטר קובי (קובי ליכטנשטיין) העומד כיום בראש הפדרציה של דרום אמריקה לקרב מגע – יגיע לישראל בינואר (13) ובהמשך (22) תצטרף אליו משלחת קרב מגע מברזיל שהוא מארגן במטרה להכיר להם את ישראל האמתית וללמדם את מקורות קרב המגע בישראל - הוא ילווה את המשלחת במסע חווייתי להכרת הארץ וההיסטוריה של ישראל וכולל אימוני קרב מגע במצדה, ברמת הגולן, במכון ווינגיט ובעוד אתרים בעלי משמעות בתחום ההישרדות והמורשת של ישראל.

מאסטר קובי ילווה את משלחת קרב המגע מברזיל בסיור חווייתי ברחבי הארץ. ניתן יהיה לפגוש ולצלם אותו באופן אישי לראיון/ אירוח באולפן בין התאריכים 15-21 בינואר, ועם המשלחת בין התאריכים 22 בינואר עד ה-2 בפברואר) במהלך הסיור או האימונים של הקבוצה (לו"ז מפורט של המשלחת בהמשך).

מאסטר קובי מקפיד על הזהות הישראלית של כל מה שקשור בו ובקרב המגע ועל הקשר עם ישראל – בכל מרכז של הרשת מופיע דגל ישראל לצד דגל ברזיל כמו גם על בגדי האימון של כל המאמנים שלו בקרב מגע. חלק ממסלול ההתמחות בקידום לתואר בקרב מגע מחייב ידע בהיסטוריה ובמלחמת ההישרדות של ישראל והעם היהודי.

מאסטר קובי הוציא בשנים האחרונות ספר הדרכה KRAV MAGA"" שהתפרסם במספר שפות ונמכר ברחבי העולם ב-150,000 עותקים – ומקווה להוציא את הספר בעתיד הקרוב גם במהדורה עברית.

עוד על מאסטר קובי:

קובי ליכטנשטיין ישראלי (כריזמטי וגם צנוע) שהפך במהלך עשרים השנים האחרונות להיות הגורו של קרב המגע בדרום אמריקה, ייסד את הפדרציה של דרום אמריקה לקרב מגע (מוכרת כיום כאחד מאיגודי קרב המגע הגדולים בעולם ומוסמכת על ידי השלטונות והממסד בברזיל וברוב היבשת), הוא הסמיך והכשיר מאות מדריכים ומאמנים אשר מלמדים ב-17 מחוזות ביבשת דרום אמריקה, כוחות מיוחדים וכוחות עילית של הצבא הביטחון והמשטרה בשיטת קרב המגע. באיגוד של דרום אמריקה לקרב מגע שהקים ועומד בראשה קיימים כיום מעל 150 מרכזי הדרכה ואימון אשר מפוזרים ברחבי היבשת. קובי מציין בגאווה שבכל אחד ממרכזי האימון וההדרכה שלו תלוי דגל ישראל לצד דגל המדינה או המחוז שבו הוא ממוקם וכי חלק מההכשרה של המאמנים (אשר אורכת כ-4 שנים) כוללת 30 שעות לימוד היסטוריה של ישראל החל מהקמת המדינה דרך המחתרות והמלחמות, קבלת העצמאות ועד היום. קובי נוהג בכל שנה להגיע עם קבוצות מדריכים וחניכים של קרב מגע מדרום אמריקה לישראל (משנת 1994 ועד כה ביקרו אתו כ-1,000 מחניכיו בישראל) – "חשוב לי שהאנשים פה יכירו את ישראל האמתית על נאורותה, חדשנותה, המודרניזציה והטכנולוגיה המתקדמת שלה ולא את התדמית השלילית שמציגים לרוב בתקשורת העוינת".

משלחת קרב המגע שמגיעה מברזיל תערוך אימונים וסיורים באתרים בעלי משמעות היסטורית של הישרדות כגון: פסגת מצדה, רמת הגולן (הר-בנטל), מנהרות הטרור בדרום, ירושלים (החדשה והעתיקה), קיסריה, וכן יתארחו במכון ווינגייט, יעלו בנתניה לקברו של אימי ליכטנפלד שדה-אור, האב הרוחני והמייסד של שיטת קרב המגע ויבקרו בעוד אתרים חשובים ליהדות ולנצרות.

על היסטורית קרב מגע בדרום אמריקה:

קרב מגע החל להתפתח משנות ה-40 על ידי מייסד השיטה והאב הרוחני שלה איימי ליכטנפלד-שדה אור, המטרה שבשיטה- להתמודד עם מצבי סכנה אמתית ולהשבית את היריב התוקף על ידי ידיים או כל כלי נשק זמין. חשוב לציין שלא מדובר בספורט ובוודאי לא ספורט תחרותי אלא בעיקר באימון הגנה עצמית ותקיפת היריב.

אימון קרב מגע התפתח בדרום אמריקה (לאחר התפתחותו באירופה ובארה"ב) על ידי קובי ליכטנשטיין אשר הגיע לברזיל (1990) במטרה לאמן מדריכים ללימוד השיטה, הוא הקים את הפדרציה הדרום אמריקאית לקרב מגע, אשר משמשת עד היום כגוף היחיד המוסמך ללמד את התורה ולהכשיר מדריכי קרב מגע בברזיל ובדרום אמריקה (בעלת רישיון להשתמש בסימן הרשום "קרב מגע". "קרב מגע" הוא גם לוגו רשום במשרד הפטנטים הברזילאי- (INPI - the Brazilian institute for industrial patents . השיטה על כל הפילוסופיה שמאחוריה נלמדת תוך הקפדה יתרה על כללי קרב המגע המקוריים אשר פיתח אימי בשנות ה-70-80. מדריכים מכל העולם מגיעים להשתלם בשיטה זו, מקבלים שם את הסמכתם ומפיצים את השיטה בארצותיהם.

קובי ליכטנשטיין זכה להיות בין תלמידיו של אימי ליכטנפלד אשר אימץ אותו כאב רוחני עוד מילדותו. הוא הוסמך כמדריך מטעם איגוד קרב המגע במכון ווינגייט (וכן סיים תואר בלימודי ביטחון לאומי וטרור), הוא זכה באותות הוקרה והערכה רבים מטעם הממשל בברזיל, גופי משטרה, צבא וכוחות הביטחון ומהיבשת על תרומתו לממסד ולשרות הציבור, בין היתר הוענק לקובי אות הכבוד הגבוה ביותר של העיר ריו דה ז'נרו: . אות הכבוד למשתפי , ובין היתר קיבל תעודות הסמכה כ, וכן , מאיגוד קרב המגע הישראלי.

קובי ליכטנשטיין (או "מאסטר קובי ליכטנשטיין) התפרסם בעולם בשנת 2010 כאשר נכנס ל"ספר השיאים של גינס" אשר הכתיר אירוע שערך בריו דה ז'נרו בכנס בינלאומי הגדול ביותר לאימון קרב מגע כ"אירוע/אימון ההגנה העצמית הגדול בעולם" השתתפו מאמני קרב מגע מ-28 מדינות ולמעלה מ-2,200 משתתפים.

במהלך שהותו בברזיל הוציא קובי ליכטנשטיין מספר ספרי הדרכה בנושא קרב מגע אשר זכו לפרסום רב, חלקם אף תורגמו והופצו בשש שפות בכ-15,000 עותקים בין ספריו - Krav Maga - The Philosophy of the Israeli´s Defense , Guide Against Strike With Knife And Stick , Krav Magá - Your Self Defense Against Urban Violence, Taught By Master Kobi Lichtenstein, Autodefesa Israelense Para Todos - Kobi Lichtenstein,