"כמעט 26 שנים עברו מאז שהתזמורת שלנו ביצעה לראשונה את 'מטמורפוזות לכלי מיתר' של ריכרד שטראוס, ביצוע שהיה מהפכני ופורץ דרך באותם ימים", מסביר מנכ"ל התזמורת, אריאל כהן. "לצידה, הסימפוניה החמישית של ווהן וויליאמס תוגש בביצוע ראשון בתזמורת, וכנראה בישראל. ווהן וויליאמס הלחין, מתוך תפיסת עולם חברתית, מוסיקה נגישה לכל. הדבר בולט במיוחד בסימפוניה הזאת, שנכתבה בעיצומה של מלחמת העולם השנייה והוגדרה על ידי רבים כ'מוסיקה מנחמת'". צ'ן יואינג, נבלאית הנבלאית הסינית צ'ן יואינג זכתה בשנה שעברה בפרס הראשון בתחרות הנבל הבינלאומית ה-19 שהתקיימה בישראל, באולמות האבירים בעכו. עוד באותה תחרות זכתה בפרס על ביצוע יצירה צרפתית. צ'ן יואינג זכתה בפרסים נוספים בתחרויות בליל (צרפת), סנט פטרבורג (רוסיה) ובתחרות בארצות הברית. צ'ן יואינג היא בוגרת הקונסרבטוריון למוסיקה בשנחאי. מאז סיימה את לימודיה הופיעה צ'ו יואינג בפסטיבלים מובילים באירופה ובהם פסטיבל שלזוויג-הולשטיין בצפון גרמניה. היתה סולנית בסיורי קונצרטים עם המנצחים כריסטוף אשנבך ואיוון פישר. עוד רכשה לעצמה מוניטין כמבצעת של מוסיקה חדישה ובין היצירות שנגנה בביצוע בכורה ניתן למצוא את "ספר הנשים" של טאן דאן. הופיעה כסולנית עם תזמורות הפילהרמוניות של סין, שנחאי, ענגז'ו, הסימפונית של סן דייגו, תזמורת מקאו ועם תזמורת פסטיבל מטרופולין של סינגפור. ג'יימס ג'אד, מנצח מנהלה המוסיקלי של התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, ניהל לאורך הקריירה שלו בין היתר את התזמורת הסימפונית של ניו זילנד במשך שמונה שנים, את התזמורת הפילהרמונית ואת האופרה של פלורידה במשך ארבע-עשרה שנים והיה מנצח אורח ראשי של תזמורת לִיל בצרפת. את התזמורת מניו זילנד הוביל לסיורי קונצרטים בפסטיבלים באוסקה ביפן בפסטיבל אוקלנד בניו זילנד ובמשחקים האולימפיים בסידני, אוסטרליה ולהופעה מיוחדת עם הזמרת קירי טה-קנאווה וכן לאירופה כשבמרכז המסע הופעות בפסטיבל "פרומס" בלונדון ובקונצטחבאו באמסטרדם. ג'יימס ג'אד הוא בוגר "טריניטי קולג' למוסיקה" בלונדון ולחשיפתו הבינלאומית הראשונה זכה כששימש מנצח משנה לצד לורין מאזל בקליבלנד. בהמשך שימש לצד קלאודיו אבאדו כמנצח עמית על תזמורת הנוער של הקהילה האירופית. ג'אד ניצח על הפילהרמוניות של ברלין, ישראל, רוטרדם וסיאול, על הסימפוניות של סנטה צ'צ'יליה-רומא, בייג'ין, ההונגרית הלאומית, גוונדהאוס-לייפציג, הלאומית צרפת, פראג, טונהאלה-ציריך, מונטה קרלו, NHK טוקיו, שוויץ המערבית, ירושלים, ראשון לציון, פיטסבורג, סינסינטי, דאלאס, בולטימור, מונטריאול, סיאטל, יוטה, ריו דה ז'נרו, סאו פאולו ואינדיאנפוליס. ג'אד מוכר היטב כמנצח תזמורות צעירים בארה"ב ובאסיה. ניצח באופרה הלאומית האנגלית ובפסטיבל גליינבורן. הקלטותיו לסימפוניות של מאהלר, בעיקר עם תזמורות של צעירים,זכו להערכה רבה בקרב מוסיקאים ומבקרים כאחד והקלטותיו ליצירות וולטון, ברנשטיין, קופלנד, ווהן-ויליאמס ועוד מלחינים אנגליים זיכו אותו בפרסים בינלאומיים חשובים. התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון נוסדה בשנת 1988 על-ידי עיריית ראשון לציון. בתוך זמן קצר התמקמה בקצה העליון של הפירמידה האמנותית, כגוף מוסיקלי מוביל ומחדש בישראל. משנת 1989 משמשת התזמורת בהצלחה רבה כתזמורת הבית של האופרה הישראלית. התזמורת מציעה לקהלה מגוון רחב של יצירות מכל התקופות בתכניותיה הכוללות סדרות קונצרטים למנויים, קונצרטים רבים לכל המשפחה, מופעים מוסיקליים לקהל צעיר וקונצרטים מיוחדים לגיל הזהב. התזמורת יצאה לסיורים באירופה כתזמורת האופרה וכן כתזמורת סימפונית לכל דבר. בשלהי שנת 2014 קיימה התזמורת סיור קונצרטים בסין בניצוחו של מנהלה המוסיקלי החדש, ג'יימס ג'אד. אולמות הקונצרטים בצ'ינדאו, בבייג'ין ובשנחאי (שם השתתפה התזמורת בפסטיבל שנחאי וניגנה קונצרט שהוגדר כאירוע מרכזי של הפסטיבל) היו גדושים בקהל שקיבל את התזמורת בתשואות רמות ונלהבות. בקיץ 2008 בפתח עונת העשרים החגיגית יצאה התזמורת למסע הופעות מוצלח במיוחד בארגנטינה ובברזיל. החל בשנת 2010 לוקחת התזמורת חלק חשוב ומרכזי בהפקות האופרה במצדה בשיתוף האופרה הישראלית. עד כה עלו האופרות "נבוקו" (בשנת 2010), "אאידה" (בשנת 2011), "כרמן" (בשנת 2012), "לה טראויאטה (בשנת 2014), "טוסקה" (בשנת 2015) בניצוחו של דניאל אורן והפקה בימתית של "כרמינה בורנה" בניצוחו של ג'יימס ג'אד. התזמורת זכתה לשבחי הביקורת. 50,000 איש מהארץ ומחו"ל שמעו את התזמורת בהפקות הענק לרגלי המצדה. החל בעונת הקונצרטים 2014-2015 מונה ג'יימס ג'אד למנהל המוסיקלי החדש של התזמורת והחליף את דן אטינגר אשר כיהן בתפקיד 7 שנים . אטינגר מכהן עתה כמנצח אורח ראשי. ג'יימס ג'אד מונה לאחרונה גם כמנהל מוסיקלי וכמנצח ראשי של התזמורת הפילהרמונית של סלובקיה. קונצרט מס' 4 בסדרה הסימפונית, התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון ג'יימס ג'אד, מנצח James Judd יואינג צ'ן, נבל Yuing Chen בתוכנית: ריכרד שטראוס, מטמורפוזות לכלי מיתר. R. Strauss – Metamorphosen for strings הנדל, קונצ'רטו בסי במול מז'ור לנבל ולתזמורת אופ' 4 מס' 6. Handel – Harp Concerto op.4 No. 6 דביסי , מחולות קודש וחול לנבל ולתזמורת. Debussy – Danses Sacrée et Profane ראלף ווהן ויליאמס, סימפוניה מס' 5 ברה מז'ור. R. Strauss – Metamorphosen for strings הנדל, קונצ'רטו בסי במול מז'ור לנבל ולתזמורת אופ' 4 מס' 6. Handel – Harp Concerto op.4 No. 6 דביסי , מחולות קודש וחול לנבל ולתזמורת. Debussy – Danses Sacrée et Profane ראלף ווהן ויליאמס, סימפוניה מס' 5 ברה מז'ור. Ralph Vaughan Williams – Symphony No. 5 מועדי הקונצרט רחובות, בית העם יום שלישי, 3 בינואר 2017 בשעה 20:30 תל אביב, המשכן לאמנויות הבמה, בית האופרה יום רביעי, 4 בינואר 2017 בשעה 20:00 ראשון לציון, היכל מאיר ניצן לאמנויות הבמה יום חמישי, 5 בינואר 2017 בשעה 20:30 מוצאי שבת, 7 בינואר 2017 בשעה 20:30 רכישת כרטיסים: טל' להזמנות כרטיסים: 03-9484840 או דרך אתר התזמורת. רחובות 3.1; ת"א 4.1; ראשל"צ 5.1, 7.1

