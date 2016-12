סילבסטר בירושליים - בתפריט הארוחה שבע מנות גורמה של שף המלון, דיויד דידס, המשלב בין מנות אירופאיות קלאסיות למטבח ערבי מזרח תיכונ

בתפריט הארוחה שבע מנות גורמה של שף המלון, דיויד דידס, המשלב בין מנות אירופאיות קלאסיות למטבח ערבי מזרח תיכוני. כוסות שמפניה יחולקו לסועדים ולאחר הארוחה תערך מסיבה עם DJ אל תוך שנת 2017.

בתפריט הארוחה: 'אמוז בוש' – טרטר בסגנון ירושלמי, בורגול וטחינה | כבד אווז בצ'אטני תמרים, תפוזים ואניס | צדפות ג'ילארדינו , 'ברנדד' דג בקלה וקציפת תמכה | צדפות ים צלויות במרק שעועית לבנה עשיר מתובל בשמן כמהין | סורבה 'קלבדוס' ותפוחי גרנד סמית | פילה עגל צלוי, פטריות מורל מוקפצות ברוטב בלסמי ותימין לצד רביולי לובסטר וביסק עם סורבה 'קלבדוס' ותפוחי גרנד סמית | פאי ערמונים מסוכרים עם קרם רום כהה ובוואריה.

31/12/2106 החל משעה 19:00, בעלות 780 ₪ לסועד.

בזכות קסמו הרב וההיסטוריה העשירה שלו הפך אמריקן קולוני ברבות השנים למקום המועדף על ידוענים הנמנים על שמנה וסולתה של החברה העולמית, ביניהם פוליטיקאים בעלי שם, שגרירי מדינות זרות, עיתונאים ואושיות תרבות מובילות דוגמת טוני בלייר, ריצ'רד גיר, בוב דילן, סר וינסטון צ'רצ'יל, ג'ורג'יו ארמאני ועוד. אמריקן קולוני משתייך לארגון היוקרתי The Leading Hotels of the World, המחייב את חבריו הנבחרים בקפידה בשמירה על רמת שירות ואירוח של למעלה מחמישה כוכבים.

המלון מתהדר בקשתות ערביות מרהיבות-עין, ריהוט עשיר וסוויטות מרווחות ומעוררות השראה. מבניו רבי היופי של המלון, גני הירק השופעים, הבריכה השלווה, המסעדות המשובחות והברים השוקקים הבטיחו את המוניטין של המלון לאורך שנים כנווה מדבר אליו כולם חפצים לשוב פעם אחר פעם. 93 חדרי המלון נחלקים לשישה סוגים שונים, שכל אחד מהם מהלך קסם בסגנונו המיוחד: חדרי סופריור, פאשה דה-לוקס, פאשה קלאסיק, סוויטות, סוויטות ג'וניור והסוויטה הנשיאותית, כולם מאובזרים בכל הנחוץ לחופשה מושלמת. במלון אמריקן קולוני ירושלים יש מסעדות וברים המציעים לסועדים בהם מגוון רחב של טעמים ואווירות:

מסעדת ערבסק: מציעה לאורחים ממיטב המטבח הערבי והמזרח-תיכוני לצד רשימת יינות עטורת פרסים.

מסעדת ואל (Val's Brasserie): מסעדה המשקיפה אל הבריכה והממוקמת בסמוך לבר המרתף. ניתן לסעוד בה בצהריים ובערב אל מול האח וליהנות ממנות מקומיות ואירופאיות, כגון תה מנחה אנגלי המוגש במסעדה לצד מגוון כריכים וביסקוויטים מיוחדים המלווים בריבת תותים או בעוגה אנגלית.

בר המרתף: מקום מפלט אינטימי ומרגיע הניחן באווירה מזרחית של המאה ה-19. הבר החורפי ממוקם במרתף עשוי אבן ירושלמית מקורית, וכולל פינות ישיבה אפלוליות ורבות קסם. הבר המיוחד נודע בהיותו מקום מפגש פופולארי עבור עיתונאים, אורחים ותושבים מקומיים.

קפה הטרסה: למשקאות, נשנושים ושיחות נפש, נמצאת בסמוך לחנויות המלון וצופה אל כניסת המלון רוחשת החיים.

נוסף למסעדות, המלון מציע לאורחיו גם בריכה חיצונית מחוממת, חדר כושר, סאונה וחדר טיפולים מפנק.

מלון אמריקן קולוני, רח' לואי ונסן 1, ירושלים,